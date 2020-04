Resident Evil remake, il futuro è Code: Veronica?

Adesso che Resident Evil 3 è nei negozi, anche se al momento solo in quelli virtuali in edizione digitale, e che le recensionidelle principali riviste del settore sono disponibili online, è palese come il titolo abbia in buona parte deluso un po' tutti. La campagna estremamente corta in termini di longevità, l'eliminazione di alcuni scenari storici dell'episodio originale e un Nemesis meno pericoloso di come era stato dipinto dagli sviluppatori nelle scorse settimane hanno finito per lasciare un pizzico di amaro in bocca ai più, nonostante poi il gioco non sia ovviamente da buttare via, anzi.

Anche per questi motivi, in tanti a questo punto auspicano in un ultimo sforzo da parte di Capcom, ma questa volta fatto come si deve, per regalare loro "l'ultimo" dei capitoli più amati della saga in una versione per le attuali e future console, ovverosia Resident Evil Code: Veronica. A dire il vero, secondo alcune voci di corridoio, l'azienda non avrebbe nessun progetto su questo titolo, almeno per il momento, ma questo non vuol dire che non possa dare il via in tempi brevi e diverse voci a riguardo si inseguono da tempo. E quindi vediamo come potrebbe essere strutturato per soddisfare i palati dei fan, anche di quelli più "raffinati".