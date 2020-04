Giochi gratis free-to-play per Android e iOS: i 10 migliori

I giochi gratis free-to-play sono quasi una maledizione. Su Android e iOS questo modello economico ha dato vita a una vera e propria giungla digitale, fatta di cloni poco ispirati, pubblicità che appaiono ovunque e ingarbugliati sistemi di microtransazioni. Giocare senza pagare, però, è da sempre un istinto irrefrenabile dell'homo ludens ludens e così, per venire incontro alle vostre pulsioni più aberranti, abbiamo deciso di avventurarci in questa selva fitta e tenebrosa, alla ricerca di giochi mobile magari poco noti, ma che almeno non vi pentirete di aver scaricato. Forse. Ma prima di tuffarvi nella nostra selezione dei 10 migliori giochi gratis su iOS e Android, iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E state tranquilli, è gratis.

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space JRPG e sistema gatcha sono spesso un'accoppiata poco felice, ma Another Eden: The Cat Beyond Time and Space ha qualcosa in più: la sceneggiatura di Masato Kato, già autore della storia di un mostro sacro del genere come Chrono Trigger e di altri grandi classici targati Square Soft. La mano dello scrittore giapponese si nota già dalle prime battute, all'interno di un vero e proprio JRPG, fatto di combattimenti a turni e aree esplorabili collegate una all'altra da porte e portali temporali. Sì, c'è questa spada di Damocle dell'evocazione dei personaggi, ma il gioco si può completare tranquillamente anche con le unità base. Se avete nostalgia dei JRPG vecchio stampo, insomma, Another Eden potrebbe fare davvero al caso vostro. Ah, e a proposito di rimandi all'epoca d'oro Square Soft: la colonna sonora è di Mitsuda Yasunori, lo stesso di Chrono Trigger.

Archero Roguelike è un altro termine che ormai sentiamo un po' ovunque e si riferisce alla presenza di morte permanente del personaggio e necessità di ripartire dall'inizio a ogni nuova mandata. Spesso è diventata una scusa per allungare il brodo senza impegnarsi troppo, ma Archero riesce a bilanciare il tutto in maniera interessante. Nel gioco interpretiamo un arciere all'interno di vari livelli di piccole dimensioni, costruiti in maniera procedurale ma con ambientazioni che si susseguono secondo uno schema prefissato, modificandosi ogni tot livelli. L'arciere scocca frecce in continuazione e in maniera automatica ma solo quando è fermo: una dinamica di per sé molto semplice ma ben studiata ed efficace, che si associa in modo convincente al sistema di controllo con touch screen e assume un'ulteriore profondità strategica con l'applicazione dei power-up. Sappiamo che a prima vista può sembrare il classico giochino mobile free-to-play con tutte le classiche trappole del caso, ma in verità è basato su un gameplay solido, con un sistema di progressione costante che ne esalta le caratteristiche.

Bendy in Nightmare Run Dando un'occhiata a Bendy in Nightmare Run il paragone con Cuphead è immediato, visto il ricorso all'aspetto tipico dei cartoon degli anni '30 e lo strano contrasto che emerge tra questo look faceto e tondeggiante e le situazioni da incubo in cui ci si trova proiettati. E anche se è un po' difficile provare ancora interesse per gli endless runner, questo gioco tenta di smarcarsi da buona parte della massa. Costretto in limiti ben delineati, Bendy riesce infatti a inserire un paio di buone idee nel canovaccio classico e a costruirsi così una propria identità specifica, che si fonda soprattutto sulla caratterizzazione peculiare e sulla costruzione dei livelli in stile boss fight prolungati. È quindi facile restare affascinati da questo strano, buffo e inquietante cartoon interattivo da controllare in punta di dita, anche se alla lunga presenterà tutti i limiti classici del genere.

Captain Tsubasa: Dream Team Altro gatch atipico, Captain Tsubasa: Dream Team offre un'esperienza molto aderente all'opera di Yoichi Takahashi, fatta di tecniche speciali, tiri potentissimi e reti che si sfondano ogni due per tre. Una vera e propria manna per i tantissimi fan del cartone animato, che possono divertirsi a costruire la propria squadra sbloccando man mano nuovi, iconici personaggi e procedendo fra storia, eventi, campionati e sfide online. Certo, l'impostazione freemium non è molto amichevole, ma può rappresentare una buona distrazione in attesa del piatto forte, ovvero quel Captain Tsubasa: Rise of New Champions in uscita nei prossimi mesi.

Mobile Legends: Bang Bang Lo ammetto, League of Legends e i MOBA in generale non mi fanno impazzire, ma Mobile Legends: Bang Bang sembra davvero il clone mobile definitivo. Un titolo che vi fionda in battaglie 5v5 contro avversari umani, vi fa scegliere i vostri eroi preferiti e vi permette di costruire un team pronto a tutto. Le similitudine con LOL sono davvero molte, tanto che gli sviluppatori hanno persino perso una causa contro Riot per violazione di copyright. Se le torri non vi stanno troppo simpatiche, Mobile Legends è insomma il modo migliore per portare i MOBA sul vostro smartphone.

Planet Quest I rhythm game sono un altro genere classico per mobile e Planet Quest è solo uno dei tantissimi che ci ha rapito per intere giornate. Un titolo pieno di stranezze, che sembra uscito direttamente da un trip finito malissimo, tra conigli che ballano e altri animali che saltellano su un pianeta. L'obiettivo è ovviamente quello di disintegrarli con il laser della vostra navicella spaziale, alla faccia del WWF e della sostenibilità ambientale. D'altronde, se miri a diventare Signore dell'Universo non puoi certo preoccuparti degli animali in via d'estinzione, no?

Rowdy Wrestling A proposito di titoli folli, Rowdy Wrestling è senza dubbio uno dei più fuori di testa che abbiamo provato. Un gioco di wrestling con grafica 8bit, una marea di personaggi e la possibilità di scatenare il caos su un ring di wrestling. Tra colpi probiti, sedie spaccate sulla schiena, suplex e chi più ne ha più ne metta, il lavoro di Colin Lane Games AB è davvero impressionante. Anche perché ci sono pure un sacco di modalità, inclusa una sorta di rumble mode battle royale!

Sky: Figli della Luce Dai creatori di Journey e di Flower, Sky: Figli della Luce è la nuova, particolare avventura di thatgamecompany. In un periodo in cui giocare con uno smartphone o un tablet vuol dire sempre più incasellare icone colorate nell'ennesimo match 3, o schivare le strategie predatorie nascoste in free to play basati su licenze famose, lo studio ha portato su dispositivi mobile un'esperienza artistica originale e raffinata, che non sfigurerebbe su PC e console. Non è soltanto Journey tra le nuvole, ma un'opera costruita attorno alla sua componente sociale, dove il rapporto tra le persone è legato tanto ai sistemi di gioco quanto alla trama e al suo sottotesto. Nonostante qualche imperfezione, è uno dei giochi più originali, affascinanti e artisticamente ricercati mai pubblicati su piattaforme mobile.

Sky Force Reloaded Sky Force Reloaded ripropone una formula che non accenna a invecchiare, dove si mescolano un gameplay solido e coinvolgente, un set di livelli ben disegnati e, soprattutto, un sistema di progressione che valorizza tantissimo le singole missioni. Questo grazie soprattutto alla soluzione degli achievement e dei potenziamenti, che sono imprescindibili per poter completare gli stage, specie ai livelli di difficoltà più alti. Se siete appassionati di shoot'em-up, Sky Force Reloaded abbina lo spirito dei classici del genere a grafica e design moderni e, nonostante sia un prodotto freemium, le limitazioni sono ben poche e permette di divertirsi tranquillamente senza spendere nemmeno un euro.

Shadowgun Legends Sono passati oltre sei anni dal debutto della serie sviluppata da MADFINGER Games, nata come una sorta di showcase per le eccellenti capacità dell'allora inedito Unreal Engine sui dispositivi mobile. Ora è invece diventato un franchise consolidato, che in Shadowgun Legends trova un'alternativa più che valida a Destiny. Un'esperienza sparatutto che condivide molti aspetti con il titolo Bungie, ma al contempo è sboccata e chiassosa un po' come le produzioni Volition, e aggiunge al mix un pizzico di Overwatch che non guasta mai. Non è certamente lo sparatutto più originale del mondo, anzi risulta decisamente derivativo in ogni suo aspetto, ma è comunque in grado di offrire un'esperienza FPS di altissimo livello, probabilmente la migliore che sia possibile trovare al momento su iOS e Android.