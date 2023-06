Fallout London è stato rimandato per non scontrarsi con Starfield

Il team che sta realizzando l'ambiziosa mod Fallout London ha annunciato che il contenuto è stata rimandata. Prilladog, responsabile del progetto, ha ammesso che il rimando di Starfield a settembre ha fatto slittare il lancio di Fallout London al quarto trimestre di quest'anno (ovvero da ottobre a dicembre).

"Inizialmente speravamo che fosse nel terzo trimestre, ovvero quello che sta per iniziare", ha detto Prilladog. "Tuttavia, un certo gioco spaziale è stato rimandato e ora è previsto che esca più o meno nello stesso periodo che avevamo pianificato".

"Di conseguenza, pubblicheremo il gioco nell'ultimo trimestre. Questo non solo dà a tutti voi più tempo per giocare a Starfield, ma ci permette anche di avere più tempo per il playtesting e la correzione dei bug, quindi è una situazione vantaggiosa per tutti, giusto? Apprezziamo la vostra pazienza. Quindi aspettateci per allora".

Prilladog ha sottolineato che il team di mod di Fallen London è libero da azionisti che "stanno col fiato sul collo" e che spingono per la pubblicazione del gioco prima che il progetto sia pronto. "Speriamo che la nostra mod sia il regalo di Natale perfetto per tutti voi", ha concluso.

Fallout London è una delle mod di più alto profilo attualmente in sviluppo. Si tratta di un nuovo contenuto delle dimensioni di un DLC. Sarà compatibile con Fallout 4 e aggiungerà un'ambientazione completamente nuova al di fuori degli Stati Uniti. Come avrete già capito, Fallout London si svolge in una versione di Londra post-nucleare ed è caratterizzata da "aristocratici parlamentari soffocanti, una resurrezione dei Cavalieri della Tavola Rotonda e un culto intransigente di rivoluzionari".

È chiaro che Bethesda è rimasta impressionata da Fallout London, visto che ha arruolato i modder del progetto per farli lavorare nello studio. La scorsa settimana, Prilladog ha annunciato che PatchworkProfessor, modder di Fallout London, ha ottenuto un lavoro come progettista di livelli associato presso Bethesda.