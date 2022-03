Remedy ha donato 50.000 euro alla Croce Rossa, in favore dell'Ucraina

Remedy Entertainment ha pubblicato un messaggio su Twitter per prendere ufficialmente posizione a favore dell'Ucraina e annunciare di aver donato 50.000 euro alla Croce Rossa per aiutare le vittime della guerra, di cui la conclusione pare essere ancora lontana.

La casa di Alan Wake e Control ha anche dichiarato che intende supportare in modo diretto tutti i suoi impiegati ucraini, prendendo azione concrete per aiutare loro e le loro famiglie. Inoltre saranno supportati anche tutti gli impiegati che vivono in Russia, considerati anch'essi delle vittime di questa guerra e completamente innocenti per la stessa.

Remedy: "Di solito non prendiamo posizione pubblicamente sugli eventi del mondo, ma l'ingiusta invasione dell'Ucraina da parte del regime russo ci ha scioccati e toccati tutti. Speriamo che vinca la pace."

Avendo impiegati nei due paesi in guerra, immaginiamo che anche la produzione dei giochi di Remedy sarà toccata dal conflitto, anche se in merito non è stato dichiarato nulla.