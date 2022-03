Elden Ring è il sesto titolo più giocato di sempre su Steam, stando agli ultimi dati sui giocatori contemporanei di picco totalizzati dall'action RPG firmato da FromSoftware.

Il numero di giocatori su Steam per Elden Ring, pari nelle scorse ore a ben 953.426 utenti, supera infatti i numeri realizzati da prodotti come New World, Valheim e il classico Terraria, spingendosi verso la zona dei cosiddetti intoccabili.

Steam, i titoli più giocati



PUBG: Battlegrounds - 3.257.248 giocatori Lost Ark - 1.325.305 giocatori Counter-Strike: Global Offensive - 1.308.963 giocatori Dota 2 - 1.295.114 giocatori Cyberpunk 2077 - 1.054.388 giocatori Elden Ring - 953.426 giocatori New World - 913.634 giocatori Valheim - 502.387 giocatori Terraria - 489.886 giocatori Capcom Arcade Stadium - 488.791 giocatori

Escludendo Cyberpunk 2077, che volenti o nolenti è stato un vero e proprio fenomeno tanto su Steam quanto su console, con 17,3 milioni di copie vendute, la parte alta della classifica è infatti occupata prevalentemente da esperienze multiplayer di riferimento come Dota 2, CS:GO, PUBG e il recente Lost Ark.

Certo, l'andamento anomalo di Elden Ring e il suo straordinario successo, che pochi immaginavano potesse assumere tali proporzioni, rendono possibili ulteriori record ed eventuali sorpassi: vedremo se si verificheranno nei prossimi giorni.