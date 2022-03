PlayStation Now, marzo 2022

L'aggiornamento di marzo porta su PlayStation Now il primo titolo disponibile dal day one, Shadow Warrior 3, ma anche Crysis Remastered, Relicta e Chicken Police

Marzo 2022 è un mese importante per PlayStation Now, in quanto la piattaforma streaming di Sony vede l'arrivo del primo gioco disponibile nel catalogo dal day one, sulla falsariga di Xbox Game Pass: parliamo di Shadow Warrior 3, il terzo capitolo della serie sparatutto di Flying Wild Hog. Non è tutto, ad ogni modo: arrivano anche Crysis Remastered, edizione rimasterizzata dell'FPS di Crytek, l'interessante puzzle game Relicta e l'avventura Chicken Police - Paint It Red!, che racconta la storia di una coppia di investigatori determinati a rifarsi un nome in città.

Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3, Lo Wang si incammina verso la prossima missione Lo Wang è tornato: dopo la rocambolesca conclusione del secondo capitolo, l'abilissimo ninja moderno appassionato di supereroi (e con più di un tratto in comune con Deadpool) si ritrova impossibilitato ad affrontare l'enorme drago volante che lui stesso ha risvegliato. Esiste però un modo per eliminare il mostro, come gli spiega il suo ex datore di lavoro, Orochi Zilla: il segreto sta nella maschera di Hoji e nella sua energia mistica. Recuperato l'entusiasmo, in Shadow Warrior 3 ci troveremo dunque ad affrontare una campagna single player che rinuncia allo spessore e alle sperimentazioni della precedente avventura in favore di un approccio molto lineare ma al contempo frenetico e spettacolare, in cui spesso e volentieri i nemici (tutti nuovi) si moltiplicano per dar vita a battaglie su larga scala in cui chi si ferma è perduto. Potremo superare queste prove sfruttando la nostra spada, Dragontail, in combinazione con il Chi e un arsenale di armi potenziabili, molto diverse fra loro: dalla pistola alle mitragliatrici, dal fucile a pompa al cannone, dal lanciagranate al lancia-lame. Strumenti dai caricatori spesso corti, il che ci costringerà a passare costantemente da una bocca da fuoco all'altra. L'impianto funziona e il gameplay run & gun diverte, ma i livelli scivolano via senza particolari acuti e l'esperienza, in generale, non riesce a esprimere grande personalità, riciclando meccaniche e situazioni ampiamente già viste: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Shadow Warrior 3.

Crysis Remastered Crysis Remastered e la sua ambientazione tropicale Edizione rimasterizzata dell'iconico sparatutto pubblicato originariamente nel 2007, Crysis Remastered va a migliorare il comparto tecnico del gioco aumentando la risoluzione, sostituendo alcuni asset e potenziando l'effettistica, anche tramite l'introduzione di riflessi in ray tracing. Il risultato finale è un impatto visivo sostanzialmente potenziato, che dona nuovo splendore al titolo Crytek. In termini di contenuti, chiaramente, la situazione non cambia: al comando di un soldato speciale equipaggiato con una sofisticata nanosuit, dovremo esplorare un'isola controllata dalle truppe nordcoreane, uno scenario che in realtà nasconde un terribile segreto. Imbracciando armi di ogni tipo e affrontando a viso aperto i nemici, avremo il compito di scoprire di che si tratta. La recensione di Crysis Remastered.

Relicta Relicta, uno degli scenari del gioco Ambientato sulla Luna, nei meandri della Base Chandra, Relicta racconta la storia di una scienziata che si trova a dover svelare i segreti di questo luogo remoto, risolvendo enigmi basati sulla fisica grazie alla possibilità di manipolare la gravità e il magnetismo degli elementi. La ricompensa va oltre la mera conoscenza: c'è la vita di nostra figlia in gioco. Immersi in atmosfere sci-fi piene di fascino e tensione, accompagnati da una colonna sonora evocativa, dovremo esplorare insediamenti abbandonati da tempo e comprendere la natura dei loro esperimenti, con la possibilità di scoprire a ogni passo nuovi indizi e storie nascoste: a noi la scelta se soffermarci ad ascoltarle oppure procedere a testa bassa in cerca di uno spiraglio.