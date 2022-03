Hitman Sniper: The Shadows, la recensione del nuovo spin-off mobile di Hitman

Al suo posto troviamo sei nuovi assassini che scalpitano per sostituirlo: Knight, esperta di colpi alla testa; Stone, con le sue bombe di prossimità; Kolzak, capace di avvelenare i bersagli; Espelho, con il suo debole per il fuoco; Soji, munita di proiettili acidi; e infine Kiya, un veterano capace di colpire le sue vittime come un fulmine... letteralmente.

La recensione di Hitman Sniper: The Shadows ci catapulta nuovamente nelle atmosfere stealth della serie sviluppata da IO Interactive, proponendoci in questo caso uno spin-off mobile in cui però non è presente lo storico protagonista del franchise, l'Agente 47.

Gameplay

Hitman Sniper: The Shadows, Knight si prepara a colpire

Il gameplay di Hitman Sniper: The Shadows si ispira alla modalità Sniper Assassin, introdotta con Hitman 2 (recensione). Ci troviamo dunque di fronte uno sparatutto di precisione come ce ne sono tanti su iOS e Android, ma con una marcia in più rappresentata dalla componente stealth, che influenza in maniera sostanziale le nostre strategie e si pone come un elemento imprescindibile ai fini del successo nelle varie missioni.

Non ci verrà infatti chiesto semplicemente di eliminare una serie di bersagli all'interno di scenari differenti, bensì di farlo camuffando di volta in volta l'uccisione e facendola passare per un incidente. Un pannello elettrico che emette scintille? Una brace che sputa fiamme tutto intorno? Un lampadario che cade? Un estintore che esplode? In ogni location troveremo decine di possibili soluzioni per portare avanti il nostro incarico senza far scattare gli allarmi.

Chiaramente l'intelligenza artificiale dei nemici è all'acqua di rose, diciamo così: come da copione per qualsiasi esperienza stealth, le guardie e i passanti non collegheranno queste continue fatalità alla presenza di un cecchino che li sta bersagliando dalla distanza, a meno che non si trovino davanti il corpo di un uomo con un foro da proiettile sulla testa.

La formula è intrigante e crea tante situazioni divertenti, in cui si riesce a eliminare diversi nemici in contemporanea o a mettere a segno azioni di grande eleganza, come ad esempio un tiro mentre il bersaglio è in movimento. Quando però qualcosa va storto, la missione prende subito una brutta piega e bisogna chiuderla rapidamente prima che le guardie comincino a spararci contro, determinando il game over.

Hitman Sniper: The Shadows, la visuale tattica evidenzia i bersagli

Il sistema di controllo touch consente di muovere il puntatore toccando la parte centrale dello schermo, dopo aver attivato la modalità mirino, aumentare eventualmente lo zoom, utilizzare un sensore che evidenzia gli obiettivi di turno, ricaricare l'arma alla bisogna e sfruttare le abilità speciali di ognuno dei sei personaggi disponibili, che avremo modo di sbloccare mettendo mano al portafogli oppure recuperando schemi e valuta virtuale.

In tal senso, purtroppo, il modello free-to-play si fa sentire troppo presto, per la precisione durante il terzo dei sei capitoli attualmente disponibili. II sistema ci chiederà infatti un determinato livello di potenza per poter procedere, ma per ottenerlo dovremo cimentarci con la modalità competitiva (una gara asincrona in cui due utenti si sfidano a chi totalizza il punteggio più alto) o rigiocare le missioni già completate, ma con grosse limitazioni sulle ricompense ottenibili.