Elden Ring, il cosplay di Malenia di roga_na_noge ti uccide solo a guardarlo

Malenia è sicuramente uno dei personaggi più carismatici e affascinanti di Elden Ring, quindi fa piacere vederla rappresentata in un cosplay altrettanto d'impatto di roga_na_noge, che sembra poter uccidere in un momento.

Come potete vedere, il costume è realizzato con grandissima cura e riproduce l'originale in tutti i dettagli, a partire dai pezzi della corazza, finemente lavorati, passando per gli accessori, come la cintura e il mantello. Naturalmente non poteva mancare l'elmo, visibile nella seconda immagine, che arricchisce ancora di più un lavoro di grande pregio.

Poco da dire, quella di roga_na_noge è attualmente una delle Malenia più convincenti tra quelle realizzate dalla cosplayer di tutto il mondo, anche se va detto che ci sono altri lavori di pregio in giro. In fondo il gioco fenomeno del momento merita la giusta cura.

Malenia, Blade of Miquella, è uno dei boss opzionali di Elden Ring, tra quelli decisamente ostici da abbattere, anche perché ogni volta che para un colpo si cura. Oltretutto è anche molto scaltra in combattimento e non si fa infinocchiare dalle solite strategie.