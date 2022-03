Fallout: New Vegas 2, da Jeff Grubb ulteriori dettagli su Obsidian e il franchise

Il giornalista Jeff Grubb è tornato a parlare delle voci riguardanti lo sviluppo di Fallout: New Vegas 2 da parte di Obsidian Entertainment, aggiungendo un ragionamento legato alla gestione dell'intero franchise da parte di Microsoft.

Come ricorderete, alcuni giorni fa Grubb ha detto che Obsidian e Microsoft stanno parlando di Fallout: New Vegas 2, e dopo il suo intervento alcune fonti gli hanno ribadito che c'è effettivamente una discussione in corso, sebbene il progetto non si concretizzerà prima di alcuni anni, com'era lecito attendersi.

Il punto centrale del discorso, tuttavia, sarebbe un altro: la casa di Redmond ha intenzione di sfruttare la proprietà intellettuale di Fallout e mantenerla attiva, di modo che non passino dieci anni fra l'uscita di un gioco e l'altro.

Per questo si sta ragionando sull'affidare l'eventuale realizzazione di New Vegas 2 a Obsidian Entertainment, ma ci sono rumor anche sulla possibilità di commissionare un capitolo a InXile Entertainment, il tutto mentre i lavori presso Bethesda continuano.

Insomma, secondo Jeff Grubb al momento tutte le ipotesi sono sul tavolo ed è ancora presto per parlare di specifici progetti, ma una cosa è chiara: Microsoft ha tutta l'intenzione di rilanciare il brand di Fallout e di farne una delle sue colonne portanti in futuro.