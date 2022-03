Impossible Mission 3: i giocatori hanno fatto richieste assurde agli sviluppatori

Spesso la vita di uno sviluppatore è più complicata di quello che possa sembrare, soprattutto per colpa dei videogiocatori. A volte è davvero impossibile accontentare tutti, come dimostrano le richieste ricevute dalla piccola software house Icon64, che ha appena annunciato la realizzazione di Impossible Mission 3. Leggiamole:

Rendetelo più facile dell'originale.

Non rendetelo facile.

Rendetelo più difficile dell'originale perché era troppo facile.

Non aggiungete armi.

Vi prego, aggiungete delle armi.

Rendete il puzzle più breve dell'originale, che era troppo lungo.

Mantenete il puzzle lungo e difficile quanto quello dell'originale.

Aggiungete nuovi nemici che agiscono in modo diverso.

Non aggiungete nuovi nemici perché quelli originali erano perfetti.

Aggiungete della musica, perché l'originale era troppo silenzioso.

Non aggiungete la musica, tenete la colonna sonora d'atmosfera come quelle del primo capitolo.

Realizzate una versione su cassetta.

Non realizzate una versione su cassetta, ma solo su cartuccia.

Perché perdere tempo con la nuova versione di un gioco datato?

È fantastico vedere un nuovo Impossible Mission.

Ora, Impossible Mission 3 è una produzione molto piccola, pensata per un sistema ormai vintage (il Commodore 64), eppure il quadro è questo. Immaginate una produzione più grande che genere di richieste possa ricevere e quanto sia difficile combattere con i giocatori che si sentono frustrati perché non sono stati accontentati, senza capire che spesso non è proprio possibile farlo.