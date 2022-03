Nintendo 64: ritrovato e pubblicato il vecchio prototipo di un videogioco di Terraglyph

Forest of Illusion, sito che si occupa della conservazione della storia di Nintendo, ha annunciato la pubblicazione del prototipo di un gioco di Terraglyph Interactive Studios per Nintendo 64 mai arrivato sul mercato perché cancellato in fase di sviluppo.

Si tratta di Carnivalé: Cenzo's Adventure ed è basato sull'omonimo film animato. Fu mostrato per la prima volta al pubblico all'E3 del 1999, in uno stato non completo, ma da allora non se ne seppe più nulla.

Forest of Illusion ha ricevuto la cartuccia con il prototipo di Baker64 e ovviamente è più una curiosità che qualcosa da provare a tutti i costi. Comunque sia, se volete potete scaricare il prototipo da questa pagina e farlo girare con un emulatore. Oppure potete guardare il filmato che segue per farvi un'idea:

Carnivalé: Cenzo's Adventure non è certo il primo gioco a essere stato cancellato in un'avanzata fase di sviluppo. Anzi, nel mondo dei videogiochi si tratta di una pratica più comune di quanto non si pensi.