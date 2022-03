Elden Ring: sviluppatori di Ubisoft e Sony criticano l'user experience, le prestazioni e le quest

Alcuni sviluppatori di Ubisoft e Sony hanno espresso delle forti critiche su Elden Ring, attaccando anche i recensori del gioco nel contempo. Gli oggetti delle loro rimostranze sono l'user experience, le prestazioni, in particolare su PC e il design delle quest.

Ad aprire le danze è stato l'UX Director di Ubisoft, ex-Battlefield 2042, Ahmed Salama, che ha il profilo Twitter chiuso. Secondo lui il 97 di Metacritic di Elden Ring è la prova che ai critici di videogiochi non importa niente dell'user experience. La prima a rispondergli è stata Rebecca Fernandez O'Shea di Nixxes Software, uno studio first party di Sony, che ha aggiunto come siano disinteressati anche alla "grafica PC, alla stabilità e alle performance". Da notare che Nixxes è specializzata proprio in port per PC. Al duo si è aggiunto Blake Rebouche, il senior quest designer di Horizon Forbidden West, che ci ha messo il carico da novanta, affermando che non gli interessa nemmeno il "design delle quest".

Sviluppatori criticano Elden Ring

Insomma, le loro sembrano essere principalmente delle critiche verso i recensori di Elden Ring, ma di fatto lo sono anche verso il gioco, che sarebbe carente negli aspetti indicati.

Salama ha aggiunto poi che la user experience di Elden Ring è così poco curata, da avergli fatto immaginare gli sviluppatori di FromSoftware che fumano alle loro scrivanie e usano dei monitor CRT.

Sinceramente vedere degli sviluppatori criticare il gioco del momento, in modo anche parecchio pretestuoso, ci sembra abbastanza triste come cosa. Evidentemente se così tante persone stanno trovando Elden Ring eccezionale è perché l'opera nel suo complesso va oltre i singoli elementi, che possono essere più o meno curati. Ogni tanto qualcuno dovrebbe ricordarsi che stiamo parlando di un medium con una sua valenza estetica, non solo di un insieme di task aziendali cui mettere o no dei check.