Steam Deck: iFixit metterà in vendita le parti di ricambio ufficiali da questa estate

iFixit ha annunciato ai microfoni di The Verge che inizierà a fornire parti di ricambio per lo Steam Deck a partire da questa estate. Valve aveva annunciato a febbraio che iFixit sarebbe stato uno dei venditori autorizzati di ricambi per il suo ibrido tra una console portatile e un PC, ma non aveva specificato quando sarebbe iniziata la vendita.

Naturalmente la compagnia sconsiglia di intervenire direttamente sullo Steam Deck se non si dispone delle conoscenze giuste per farlo: "Anche se è il vostro PC, o lo sarà quando lo riceverete, e avete tutto il diritto di aprirlo e farci quello che volete, Valve vi sconsiglia di aprirlo. Lo Steam Deck è un sistema progettato in ogni dettaglio e le componenti sono state scelte con grande attenzione per adattarsi all'apparecchio, quindi non sono state pensate per essere intercambiabili."

Tra le parti di ricambio acquistabili da iFixit dovrebbero esserci quelle annunciate da Valve nel video ufficiale dello smontaggio. Quindi gli stick, l'SSD e altro ancora. Naturalmente ci uniamo all'appello della compagnia di Steam e vi consigliamo di smontare Steam Deck solo se sapete perfettamente quello che state facendo.