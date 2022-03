Nintendo Switch può far girare nativamente il software di PS Vita, grazie a un nuovo tool

Uno sviluppatore spagnolo ha creato un tool che consente di far girare il software di PlayStation Vita su Nintendo Switch. Il tool si chiama "vita2hos", mentre il suo autore "Sergi "Xerpi" Granell. Stando alla sua descrizione, il suo software non è altro che un layer di traduzione da PlayStation Vita all'Horizon OS, quello della console ibrida di Nintendo.

Usando vita2hos in teoria tutto il software di PlayStation Vita può essere fatto girare sulle versioni moddate o devkit di Nintendo Switch.

Granell ci tiene a precisare che il suo non è un emulatore, ma un sistema per far girare nativamente il software di PS Vita su Switch.

Il funzionamento del tool è stato dimostrato da Modern Vintage Gamer, che ha realizzato un filmato per mostrarlo in azione con alcune demo tecniche :

Stando a MVG, attualmente non è possibile far girare dei giochi commerciali di PS Vita su Nintendo Switch, ma in futuro è probabile che accada.

Il piccolo miracolo è reso possibile dal fatto che Switch e Vita hanno entrambi delle CPU ARM. Quando il tool di Xerpi sarà in grado di aggirare le chiamate di Sony, allora funzioneranno anche i giochi. Ci vorrà del tempo, ma accadrà.

vita2hos download