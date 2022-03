Gotham Knights, dimensioni del download rivelate dalla beta Steam?

Gotham Knights è comparso fugacemente su Steam con una beta che ha rilanciato le ipotesi circa un'uscita imminente per il gioco, ma non solo: i test hanno anche rivelato quelle che potrebbero essere le dimensioni del download su PC: 82,41 GB.

La data di uscita presunta di Gotham Knights e i test su Steam puntano insomma a un annuncio che potrebbe arrivare a breve, magari in concomitanza con il trailer di Hogwarts Legacy, e la sensazione è che non dovremo attendere troppo per mettere le mani sul gioco.

In attesa di conferme ufficiali, possiamo prendere questo dato come un dettaglio molto interessante, visto che oltre 80 GB dovrebbero senz'altro garantire i contenuti necessari per mettere in piedi un open world molto ricco e consistente.

Sappiamo che Gotham Knights uscirà nel 2022, sebbene finora Warner Bros. non abbia fornito una data precisa, e che nel gioco ci troveremo ad affrontare anche la Corte dei Gufi e i suoi letali Artigli.

Peserà però il presupposto narrativo di partenza, ovverosia l'assenza di Batman, che viene dato per morto all'inizio dell'avventura e lascia a Nightwing, Robin, Batgirl e Red Hood il compito di diventare i nuovi cavalieri di Gotham.