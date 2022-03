Gotham Knights tra data d'uscita presunta e test su Steam: notizie in arrivo?

Gotham Knights è protagonista di varie voci di corridoio in queste ore, tra una data d'uscita spuntata presso un rivenditore (pertanto alquanto sospetta) e un play test che pare sia comparso sul database di Steam, cose che fanno pensare a possibili informazioni in arrivo sul gioco Warner Bros.

In base a un rivenditore irlandese, Gotham Knights dovrebbe uscire il 24 aprile 2022, una data che sembra essere eccessivamente vicina per poter essere presa per vera. Si tratta probabilmente di un placeholder, anche perché la cover mostrata nella foto che riporta il fatto non è chiaramente quella ufficiale ma un elemento sostitutivo in attesa delle cover vere e proprie.



La questione è stata riportata da un account Twitter che riferisce di nuove informazioni su Gotham Knights previste per questa o la prossima settimana, dunque probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. In ogni caso, c'è un altro elemento interessante emerso in queste ore, ovvero le tracce di un play test, che potrebbe essere una sorta di beta test aperto o chiuso, rilevate su Steam per Gotham Knights.

Secondo quanto riferito da SteamDB, la banca dati di Steam ha una voce specifica per un misterioso "Gotham Knight Playtest", inserito nelle ore scorse, ovvero il 4 marzo 2022. Non ci sono informazioni precise al riguardo, ma questo potrebbe essere un pacchetto inserito intanto all'interno del sistema in attesa del lancio di un test sul nuovo gioco di WB Games Montréal.

Anche questo indizio potrebbe corroborare l'idea di una prossima presentazione o rilascio di informazioni al riguardo da parte di Warner Bros., visto che è da parecchio tempo che non si hanno aggiornamenti sullo stato di Gotham Knights. L'ultima volta se ne era parlato a gennaio, quando il CEO di WarnerMedia aveva confermato che Hogwarts Legacy e Gotham Knights usciranno nel 2022, mentre il periodo di uscita sembrava essere stato svelato da un'immagine promozionale per la primavera del 2022.