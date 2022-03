Steam Deck: i giochi "Verificati" e "Giocabili" ora sono più di 1.000

Questa settimana i primi modelli di Steam Deck sono arrivati nelle case dei giocatori. Nel mentre Valve continua a lavorare costantemente per supportare la console e espandere il programma Verified, che ora include più di 1.000 giochi contrassegnati come "Verificati" o "Giocabili".

Come svelato nell'ultimo aggiornamento di Valve, attualmente i giochi Verificati/Giocabili sono più di mille, per la precisione 1.345. Di questi 706 sono "Verificati" contro i 639 "Giocabili". Potrete consultare l'elenco completo a questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, il team di Valve sta esaminando gli oltre 50.000 giochi disponibili Steam per verificarne la piena compatibilità con Steam Deck, un'operazione monumentale. In base all'esito dei test, i giochi possono ottenere tre bollini differenti visibili nella loro pagina dedicata: "Verificato" indica che il gioco funziona perfettamente su Steam Deck, senza alcun lavoro aggiuntivo, "Giocabile" indica un gioco che potrebbe richiedere modifiche manuali da parte dell'utente per giocare, mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console.

Steam Deck

Il team di Valve ha inoltre spiegato che nel decidere se un gioco è "Verificato", "Giocabile" o "Non Supportato" su Steam Deck, usa dei criteri di valutazione volutamente molto rigidi, anche troppo per certi versi, che in futuro potrebbero essere ammorbiditi.

"I nostri standard esistenti affinché i titoli possano ottenere una valutazione "Verificato" o "Giocabile" rimangono molto elevati", afferma il team di Valve. "Se un gioco mostra le icone dei pulsanti del controller per il 99% delle volte, ma occasionalmente suggerisce di "premere F", il titolo sarà valutato come "Giocabile" e non come "Verificato". Se il 99% delle funzionalità di un gioco risultano accessibili, ma l'apertura di un minigioco facoltativo provoca un crash o un video tutorial non viene riprodotto correttamente, il gioco sarà valutato come "Non supportato"."

"Questo è voluto: al momento del lancio, abbiamo ritenuto che fosse più utile evitare i falsi positivi (questo gioco è "Verificato", ma alcune parti non funzionano), anche al costo di avere qualche potenziale falso negativo (questo gioco è "Non supportato" ma non ho notato alcun problema). Anche con gli standard correnti, alla velocità alla quale sia noi che i partner stiamo apportando miglioramenti, prevediamo che nel corso delle prossime settimane molti titoli passeranno da "Giocabile", o persino "Non supportato", a "Verificato". Prevediamo anche un cambiamento dei nostri standard e dei metodi di giudizio rispetto al momento del lancio di Steam Deck e una crescita dei feedback ricevuti da clienti e sviluppatori."