Nintendo Switch Online: aggiornamento 2.0.0 disponibile, ecco i cambiamenti

Nintendo ha rilasciato in queste ore il nuovo aggiornamento 2.0.0 per l'app di Nintendo Switch Online, ovvero l'applicazione dedicata al servizio online per la console, che ha ricevuto alcuni cambiamenti e miglioramento con questo update.

Si tratta di un download di dimensioni contenute ma che applica alcune novità interessanti all'app, in particolari le seguenti, in base alle note ufficiali della patch:

Design generale modificato

Ora è possibile vedere quali amici sono online dall'app

Possibile modificare lo status online attraverso le opzioni

Possibile vedere i codici amico degli utenti in lista

Altri cambiamenti minori applicati all'app

Prosegue dunque l'evoluzione del servizio online di Nintendo Switch, con un nuovo aggiornamento per l'applicazione che introduce questi piccoli ma significativi cambiamenti. Nel frattempo, si sono registrate anche altre modifiche al servizio in questione: in particolare, la scorsa settimana abbiamo visto l'arrivo di missioni e premi speciali simili all'Xbox Game Pass Quest disponibili per gli utenti di Nintendo Switch Online, oltre ai nuovi giochi introdotti nel mese di febbraio 2022, ovvero Earthbound e Earthbound Beginning.