Arcane: il cosplay di Vi da Valentina Kryp è armato di guanti hextech

Arcane continua ad essere fonte di ispirazione per i cosplayer, come dimostra quest'altro bel cosplay di Vi da parte di Valentina Kryp, che reinterpreta in maniera piuttosto fedele la co-protagonista della serie Netflix basata sul lore di League of Legends.

In questo caso, la formidabile combattente di Zaun è forse più vicina all'interpretazione classica del videogioco League of Legends piuttosto che alla serie animata di Netflix, ma potrebbe essere un buon punto intermedio fra le due versioni del personaggio, considerando peraltro come le sue rappresentazioni nel gioco siano molteplici.

Quello che colpisce, nell'interpretazione di Vkryp, è soprattutto il costume e l'acconciatura, ma in particolare la presenza dei giganteschi guanti che la ragazza usa come possenti armi nei combattimenti corpo a corpo. Potenziati dalla tecnologia magica hextech, i guanti di Vi sono delle armi incredibilmente efficaci, nonostante le loro dimensioni assolutamente sopra le righe.

È dunque davvero notevole la cura nella ricostruzione del personaggio, dall'iconica capigliatura sbarazzina rosso fuoco al particolare abito dai colori accesi, ma soprattutto i Guanti di Atlas, la tipica e potete arma utilizzata dalla ragazza.