Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition: cancellato il port per Nintendo Switch

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition non uscirà su Nintendo Switch. L'editore Versus Evil e lo sviluppatore Obsidian Entertainment hanno annunciato la fine dei lavori sulla versione del gioco per la console di Nintendo, di cui non si era più saputo niente.

L'annuncio è arrivato sul canale Discord di Versus Evil: "Sfortunatamente, dopo molto riflessioni abbiamo deciso di non proseguire con Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition per Nintendo Switch."

L'Ultimate Edition del gioco avrebbe compreso tutti i DLC pubblicati per le altre versioni di Pillars of Eternity II: Deadfire, tra i quali Beast of Winter, The Forgotten Sanctum e Seeker, Slayer, Survivor. In totale sarebbero state più di cento ore di gioco, ma non se ne farà nulla.

Del resto parliamo di un progetto annunciato anni fa che non si è mai concretizzato, considerando che Versus Evil cominciò ad accennarlo nel 2019.

Purtroppo non sono state rese note le motivazioni della cancellazione. Le ipotesi più probabili sono le difficoltà di natura tecnica, che già avevano piagato il primo Pillars of Eternity e la possibilità che con il passare degli anni il progetto sia diventato sempre meno interessante dal punto di vista economico.