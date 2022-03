Shigeru Miyamoto è ancora il miglior autore di videogiochi per un sondaggio, segue Miyazaki

Un sondaggio pubblicato sul forum di ResetEra ha svelato che per molti videogiocatori Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario, è ancora il più grande autore di videogiochi di sempre, seguito da Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, cui dobbiamo il recentissimo Elden Ring, titolo di immenso successo che sta facendo parlare di sé da giorni.

Il sondaggio nasce proprio dalla domanda: "Hidetaka Miyazaki è il miglior autore di videogiochi di tutti i tempi?", cui però solo il 18,4% dei votanti (al momento di scrivere questa notizia) ha dato risposta affermativa. Il 54,9% ha invece espresso la sua preferenza per Miyamoto, evidentemente molto più rappresentativo del maestro di FromSoftware, nonostante siano anni che non firmi un suo videogioco. Del resto come dimenticarsi di chi ha creato Donkey Kong, Mario e Zelda?

La terza posizione è occupata dalla voce "Qualcuno non in questo elenco", che ha ricevuto il 18,1% dei voti, mentre la quarta, con il 5,8%, vede la presenza di Hideo Kojima, autore della serie Metal Gear e del più recente Death Stranding.

Da notare che il numero di votanti è abbastanza nutrito: quasi 3.000, al momento di scrivere questa notizia. E per voi, chi è il più grande autore di videogiochi di sempre?