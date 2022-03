The Elder Scrolls 5: Skyrim: mod che rende sarcastici i consigli sta facendo impazzire i giocatori

Una mod per The Elder Scrolls 5: Skyrim che rende sarcastici i consigli delle schermate di caricamento sta facendo letteralmente impazzire i giocatori, che la stanno amando davvero moltissimo. Le mod sono una parte essenziale del successo di Skyrim e di praticamente tutti gli ultimi giochi single player di Bethesda. Alcune sono molto complesse, altre sono più semplici, come questa, ma riescono comunque nell'obiettivo di rendere più divertente la vita dei videogiocatori.

I consigli delle schermate di caricamento servono solitamente come indicazioni per i giocatori, ossia per illustrargli alcuni degli aspetti principali di un gioco. Chi avrebbe mai pensato che potessero diventare così divertenti? Ad esempio in uno dei nuovi consigli possiamo leggere: "I troll sono degli idioti degenerati che esistono principalmente nelle profondità dei regni di Reddit, 4Chan, YouTube e Twitter, delle terre bizzarre lontane da Skyrim. Quindi non preoccupatevi di loro."

In un altro possiamo leggere: "In un altro consiglio ho fatto una battuta su come la gente di Skyrim dorma sopra le coperte. Ma non è colpa loro. Credo che un'animazione così complessa vada oltre le possibilità di Bethesda."

Se vi interessa rendere più divertenti i caricamenti di Skyim, non vi resta che scaricare la mod SarcasticDragon's Snarky Loading Screens da Nexus Mods e vivere più felici.