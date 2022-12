Elden Ring e il fungo venuto dallo spazio

I funghi come forza extraterrestre , dunque, e come elemento in grado di influire tanto sul corpo che sulla mente degli uomini, avviando legami di tipo simbiotico o parassitico e incidendo anche sul paesaggio. Sono diversi gli esseri che, in Elden Ring, vivono in comunione con i funghi, per scelta o per imposizione. Se volete scoprire di più, vi raccomandiamo di concludere almeno una volta la memorabile avventura nell'Interregno e vi consigliamo di farvi una vostra idea, in base alle numerose descrizioni di oggetti presenti nel gioco, prima di leggere il presente articolo: ciò vi aiuterà a una lettura consapevole, e auspicabilmente vi permetterà di non incappare in spoiler, qui necessari per trattare approfonditamente il tema delle relazioni tra Elden Ring e il mondo fungino.

Il team di Hidetaka Miyazaki non è nuovo all'inserimento dei funghi all'interno dei suoi videogiochi: chi non ricorda le tremende scazzottate con i funghi giganti di Oolacile, solo apparentemente innocui e coccolosi? Questa volta, però, FromSoftware ha adottato un approccio più sottile e al contempo - a nostro avviso - più profondo nei confronti del regno della natura di cui vi abbiamo già parlato nel nostro speciale sul vivace rapporto tra i funghi e i videogiochi . A un primo impatto, si potrebbe pensare che la presenza dei funghi sia un semplice tratto paesaggistico della landa di Caelid, tormentata dalla piaga della marcescenza scarlatta : non è così, e vi proporremo alcune suggestioni e teorie che connettono l'Interregno a speculazioni sulla nascita della vita sul nostro pianeta, mettendo il tutto in relazione a una sua possibile origine spaziale.

Da dove vengono queste divinità esterne, e come sono arrivate nelle lande dell'Interregno? In alcuni casi - come per la Madre Senza Forma - abbiamo una quantità troppo ridotta di informazioni per poter dare delle risposte certe, mentre nel caso della Volontà Superiore e dei suoi emissari siamo ragionevolmente certi della loro provenienza dalle profondità dello spazio. La Bestia Ancestrale, portatrice del potere della Volontà Superiore e ultimo baluardo posto a difesa dell'ordine vigente nell'Interregno, precipitò sulla terra nella forma di una stella dorata; in maniera simile, la Progenie del Vuoto, Astel, è una stella malformata nata nel vuoto e penetrata nelle profondità dell'Interregno nella forma di un meteorite, responsabile della distruzione della civiltà sotterranea che popolava le lande inferiori della regione. "Una stella cadente è un cattivo presagio" , recita la Rimembranza della Progenie, come a riconoscere l'influenza tangibile delle forze spaziali sugli affari terreni.

I racconti di Lovecraft esprimono pienamente il timore dell'uomo verso l'Altro , l'Alieno, e al contempo la fascinazione dell'umanità verso le profondità siderali dello spazio, largamente insondabili fino a poche decine di anni fa. Quanto agli abitanti dell'Interregno di FromSoftware, possiamo dire che - salvo rari casi di potenti entità dedite allo studio di questi fenomeni misteriosi, come ad esempio Ranni la Strega - si tratta di vittime inermi dinanzi a potenze ultramondane oscure e indecifrabili. Queste sono le vere burattinaie delle vicende di Elden Ring: vengono definite "divinità esterne". Se ne conoscono diverse: innanzitutto la Volontà Superiore, entità che diede origine all'Anello Ancestrale, aralde della quale sono le Due Dita; poi la Fiamma della Frenesia, rappresentata dalle Tre Dita, una forza tremenda che mira a ridurre il mondo in cenere; ma anche la Madre Senza Forma, l'enigmatico Dio dei Draghi e la Marcescenza Scarlatta, quella su cui ci concentreremo maggiormente in questa analisi.

Il racconto Il colore venuto dallo spazio (1927) non è tra i più celebrati nel corpus di Howard Phillips Lovecraft : il grande pubblico ha preferito il ciclo letterario di Cthulhu, ma la narrazione magnetica fatto dallo scrittore di Providence della caduta di un meteorite misterioso e dei suoi effetti sulle campagne circostanti - e, soprattutto, su animali ed esseri umani - è memorabile per come riesce a convogliare i timori dell'uomo nei confronti di fenomeni indescrivibili e inafferrabili da parte della scienza. Il colore venuto dallo spazio è "messaggero spaventoso degli informi reami dell'infinito, al di là della natura che conosciamo", è una forza incomprensibile e tremenda, capace di mutare inesorabilmente piante, mucche, e poi i membri della famiglia Gardner, riducendoli a ombre delle persone che furono e trasformandoli in esseri pressoché inanimati.

Progenie galattica

Il paesaggio marziano di Caelid in Elden Ring è pieno di funghi simili a specie realmente presenti sulla Terra

Se cercate sul vostro motore di ricerca le parole "Francis Crick LSD" otterrete decine di migliaia di risultati che vi porteranno a una rivelazione sorprendente: il celebre scienziato britannico Francis Crick, scopritore della struttura a doppia elica del DNA, avrebbe avuto questa geniale intuizione nel corso di un trip da LSD. Non vi annoieremo con i dettagli di questa storia che è - molto probabilmente - una bufala (anche perché è piuttosto improbabile che Crick sia riuscito a reperire questa sostanza agli inizi degli anni '50 in Gran Bretagna): vi accenniamo soltanto che l'LSD è sintetizzato a partire da un fungo parassita, l'ergot, ma ci interessa di più una tesi da lui sostenuta circa l'origine della vita, comunemente conosciuta come teoria della panspermia guidata.

Francis Crick e il chimico Leslie Orgel avanzarono questa ipotesi nel 1973, sostenendo che la struttura del DNA fosse troppo complessa per essersi evoluta in maniera spontanea. Vi sarebbe stato, quindi, un disegno intelligente da parte di una civiltà extraterrestre avanzata, con la finalità di garantire la sopravvivenza di un popolo in via d'estinzione o rendere un pianeta abitabile per una futura, eventuale colonizzazione. Vi è anche un'altra possibilità: che la diffusione dei "germi" della vita sulla Terra sia avvenuta in maniera del tutto inintenzionale da parte dei nostri avanzatissimi "cugini" spaziali. Vi sembra un racconto un po' improbabile? E allora tenetevi forte, perché stiamo per presentarvi il micologo e naturalista Terence McKenna, protagonista di una originale revisione della teoria di Crick e Orgel.

Il Senzaluce di Elden Ring si confronta costantemente con forze aliene al di là della sua comprensione

C'è una parola azteca, "teonanacatl", che vuol dire "carne degli dèi": si riferisce ai funghi psicoattivi, utilizzati da migliaia di anni dagli sciamani di molte regioni del mondo per raggiungere stati alterati di coscienza e forgiare un contatto illuminante con entità superiori. Terence McKenna è stato tra i più raffinati studiosi di questi funghi, da lui considerati essenziali nell'evoluzione dell'Homo erectus in Homo sapiens: è la "stoned ape theory", la teoria della scimmia drogata, che considera i funghi psicoattivi come il motore decisivo dello sviluppo del cervello umano. Non solo: in una famosa conferenza, McKenna sostenne che i funghi fossero entità aliene, espressione di una penetrazione extraterrestre del mondo umano. La psilocibina, sostanza psichedelica contenuta in molti funghi allucinogeni, ha una struttura molecolare particolare, unica al mondo - spiega McKenna - e per questo di probabile origine extraterrestre, un "artefatto alieno da un punto di vista molecolare". Il micologo si dice stupito dell'aspetto banale degli alieni nella cultura popolare: esseri umanoidi e grigiastri, con due braccia, due gambe e grandi occhi. "Aspettarsi di incontrare un alieno antropomorfo con uno spiccato interesse per i meccanismi riproduttivi umani e per le capacità produttive del sistema industriale terrestre è assurdo", afferma divertito; a suo parere, una intelligenza extraterrestre superiore sarebbe ben più particolare, e adotterebbe come strategia esplorativa e di conquista la costruzione di sonde capaci di autoreplicarsi a velocità surreale sul terreno del pianeta invaso. Quale essere vivente riesce a emettere tre milioni di spore in un minuto, mantenendo il ritmo costante per settimane? I funghi. Le spore dei funghi psicoattivi sarebbero arrivate dallo spazio e avrebbero costruito una relazione simbiotica con la specie umana, contribuendo alla sua evoluzione da Homo erectus a Homo sapiens. Non a caso, della psilocibina McKenna parla come "entità intelligente non proveniente dalla Terra".

In altre parole, secondo Terence McKenna i funghi psilocibinici sarebbero capaci di "indossare" la il nostro cervello e parlare tramite l'essere umano che ne faccia uso, rischiarando "la fredda notte della nostra mente". I funghi non hanno mani per manipolare il mondo, ma sarebbero capaci di impiegare la psilocibina come messaggero chimico e prendere in prestito un corpo umano per pensare ed esprimersi. I "funghi magici" sono passati da un relativo anonimato alla fama internazionale nel corso del Ventesimo secolo proprio grazie a divulgatori come Terence McKenna, ma anche il banchiere Robert Gordon Wasson, brillante etnomicologo e pezzo grosso di Wall Street - fu vicepresidente di JP Morgan per circa un ventennio - e ai giorni nostri Paul Stamets, cui la NASA si è rivolta per studiare l'impiego dei funghi per la costruzione di stazioni spaziali su pianeti alieni. Stamets ha raggiunto una fama tale che nella serie televisiva In Star Trek: Discovery l'ufficiale scientifico della Flotta Stellare a bordo della Discovery - specializzato in astromicologia e inventore di un motore a spore capace di muovere la navicella spaziale nei più remoti punti della galassia - si chiama proprio Paul Stamets.

La potenza delle divinità esterne di Elden Ring si manifesta talvolta negli abitanti dell'Interregno con effetti drammatici e grotteschi

Insomma, esiste più di un legame tra i funghi e lo spazio, anche in senso negativo: le muffe (che fanno parte del regno dei funghi) colonizzano da molti anni anche la Stazione Spaziale Internazionale. Quantità ingenti di Aspergillus niger richiedono la costante attenzione e il monitoraggio da parte degli astronauti, ed è per questo che nel 2019 un gruppo di scienziati ha provato a bombardare questa specie di muffa con "stupid amounts of radiation" (sono le curiose parole dello studio), di molto superiori rispetto ai livelli elevatissimi presenti sulla superficie di Marte. Risultato? Le spore possono sopravvivere a dosi di radiazioni pari a 1000 gray, mentre 5 gray riescono a uccidere un essere umano. Lo studio conclude affermando che i funghi ci accompagneranno certamente nei viaggi spaziali, che l'uomo lo voglia oppure no. Un po' come i funghi di Elden Ring sono piombati nell'Interregno: senza chiedere il permesso di nessuno.