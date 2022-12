Steam: sconti sui migliori giochi candidati ai The Game Awards nei nuovi saldi

Steam lancia la nuova iniziativa di sconti con i Saldi dei The Game Awards 2022, che coinvolgono ovviamente i giochi protagonisti della serata che si terrà questa settimana, con riduzioni di prezzo sui giochi candidati ai premi e che saranno presenti in qualche forma durante l'evento.

Fra grandi produzioni e giochi indie, si tratta dunque di un'altra occasione per dedicarsi agli acquisti in questa fase particolarmente calda per lo shopping, visto il clima pre-natalizio.

A Plague Tale: Requiem, un'immagine del gioco

Nel caso non abbiate sfruttato la precedente mandata di sconti con i saldi autunnali, questa è dunque una nuova possibilità da sfruttare.

Tra i giochi in sconto troviamo i finalisti al titolo di Game of the Year e vari altri candidati nelle diverse categorie dei The Game Awards 2022, dunque possiamo trovare veramente una buona quantità di titoli di alta qualità a questa mandata. Per fare alcuni esempi, possiamo trovare:

Si tratta solo di una piccola selezione rispetto a tutti gli altri presenti al momento su Steam, ma non vi resta che recarvi sulla pagina dedicata per scoprirli tutti. Nel frattempo, vi ricordiamo che i The Game Awards 2022 si terranno venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 1:30 del mattino e che verranno seguiti in diretta nella nostra maratona speciale.