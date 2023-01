PlayStation Plus, febbraio 2023: leak svela i giochi gratis PS5 e PS4 in anticipo

Manca ancora qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale, ma intanto i giochi gratis PS5 e PS4 del PlayStation Plus di febbraio 2023 sembrano essere stati svelati da un leak, e considerando l'affidabilità della fonte sono sicuramente da prendere in considerazione.

La lista dei giochi dovrebbe dunque essere la seguente:

La fonte della fuga di notizie è ancora una volta il solito billbil-kun direttamente su Twitter, leaker che è diventato praticamente una certezza in questi anni per la precisione con cui ha sempre previsto tali annunci, dunque possiamo prendere quasi per certi questi giochi in arrivo nel servizio su abbonamento di Sony.



OlliOlli World è un particolare action con elementi platform incentrato sull'uso dello skateboard, all'interno di uno strano mondo interamente costruito a misura di tavola, da esplorare nelle sue varie ambientazioni. Nel gioco, ci troviamo a vagare all'interno del mondo di Radlandia, seguendo varie missioni e quest, incontrando personaggi pittoreschi e situazioni molto particolari, tra le quali anche incontri con mistiche divinità dello skateboard nel nostro cammino verso il Gnarvana. Potete conoscerlo meglio nella recensione di OlliOlli World

Mafia Definitive Edition è il remake totale del primo capitolo della celebre serie di 2K Games, rielaborata da Hangar 13 con una veste grafica completamente nuova. Il gioco mantiene l'impianto originale in termini di struttura e narrazione, ma risulta completamente rifatto per quanto riguarda la grafica e alcuni elementi del gameplay come i controlli e il modello di guida, aggiornando in maniera notevole l'esperienza classica.

Mafia: Definitive Edition, un'immagine del gioco

Maggiori informazioni nella nostra recensione di Mafia: Definitive Edition.

Evil Dead: The Game è il tie-in recente sulla serie cinematografica horror di Sam Raimi con il mitico Bruce Campbell come protagonista. Il gioco reinterpreta eventi e personaggi della serie per costruire un survival horror fortemente incentrato sul multiplayer cooperativo in cui i giocatori devono collaborare per sopravvivere all'orrore.

Infine, Oltre la Luce è un'espansione di Destiny 2, che introduce dunque quella che potrebbe essere una nuova tendenza nei giochi di PlayStation Plus, con l'introduzione di DLC ed espansioni oltre ai titoli standard. In effetti, questo si pone anche come aggiunta ulteriore rispetto ai soliti tre giochi standard, dunque un incremento sicuramente gradito rispetto alla regola.

Ricordiamo che l'annuncio ufficiale dei giochi PlayStation Plus di febbraio 2023 dovrebbe avvenire questa settimana, ovvero mercoledì 1 febbraio a questo punto, con il rilascio previsto per martedì 7 febbraio 2023.