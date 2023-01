Nintendo Switch: svelate le dimensioni di Life is Strange 2, Trek to Yomi e molti altri

Nell'eShop di Nintendo Switch sono ora disponibili le informazioni sulle dimensioni del download di numerosi giochi digitali in uscita nei prossimi giorni e settimane, tra cui Life is Strange 2 e Trek to Yomi.

Di seguito le dimensioni dei giochi svelate dall'eShop, dal più pesante al più leggero:

Life is Strange 2 - 27,15GB

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling - 5,23GB

Trek to Yomi - 4,09GB

Fashion Police Squad - 3,05GB

OSHIIRO - 2,08GB

The Pathless - 1,9GB

Geometric Sniper - Blood in Paris - 1,08GB

Puzzle Bobble 2X/BUST-A-MOVE 2 Arcade Edition & Puzzle Bobble 3/Bust-A-Move 3 S-Tribute - 557MB

Exitman Deluxe - 533MB

Perseverance: Complete Edition - 529MB

Brave's Rage - 420MB

Lucie's Potager - 308MB

Sakura Cupid - 306MB

Air Jet Fighter Combat - Europe Fly Plane Attack - 295MB

Daily Dadish - 287MB

Horror Tale 1: Kidnapper - 264MB

Montezuma's Revenge - 180MB

Capybara Madness - 127MB

Spy Bros. - 116MB

Radiantflux Hyperfractal 4.0 - 114MB

Pixel Game Maker Series Cat and Tower - 82MB

Jumbo Airport Story - 75MB

Pocket Witch - 61MB

Pets at Work - 42MB

Life is Strange 2

Abbiamo recuperato le informazioni qui sopra dall'eShop italiano qualora possibile. Il resto dei dati è stato raccolto da NintendoEverything consultando la divisione europea, giapponese e statunitense dello shop e pertanto le dimensioni potrebbero variare nei nostri lidi, per via della localizzazione.

Come possiamo vedere l'avventura narrativa Life is Strange 2, in uscita su Switch il 2 febbraio, risulta il più pesante tra i giochi in lista con ben 27,15 GB di spazio necessario per download e installazione, decisamente superiore alla media. Ben più contenute le dimensioni di Trek to Yomi, l'action 2D a tema samurai di Flying Wild Hogs in uscita il 30 gennaio, che richiede poco più di 4GB.