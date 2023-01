Dark Souls: torniamo a Lordran, la vera protagonista del capolavoro di FromSoftware

Lordran è senza ombra di dubbio una delle ambientazioni più iconiche mai apparse nei videogiochi, probabilmente la più influente emersa negli ultimi quindici anni, affiancata solamente da giganti come la Hyrule di Breath of the Wild.

Architettura e filosofia

Aguzzare la vista

"Se puoi vederlo, puoi raggiungerlo". Questa frase, spesso erroneamente attribuita a Shigeru Miyamoto, ma tutt'ora priva di una fonte certa, incarna la filosofia inseguita da FromSoftware nella costruzione di Lordran. In un'epoca nella quale la maggior parte dei videogiochi miravano a traghettare dolcemente il giocatore fino ai titoli di coda inondando lo schermo con informazioni di ogni sorta, gli artisti della casa giapponese avevano deciso di remare nella direzione opposta; nessuna mappa, nessun indicatore, nessuna missione principale da inseguire: era possibile fare affidamento solamente sui propri occhi, sulla propria memoria e sulle criptiche informazioni centellinate dai pochi personaggi ancora sani di mente.

Era una struttura, questa, che mancava dai fondali dei videogiochi da quasi un decennio, per la precisione dall'era di The Elder Scrolls III: Morrowind e World of Warcraft, nei quali anziché poter contare su comodi segnalatori bisognava ascoltare informazioni più che mai vaghe. "Dirigiti verso ovest finché non ti imbatti nel grande albero, dopodiché gira a destra", dicevano gli NPC programmati da Bethesda e Blizzard. " Ci sono, in realtà, due campane del risveglio: una è in alto, nella Chiesa dei Non Morti. L'altra è lontana, molto in basso, nelle rovine ai piedi della Città Infame. Suonale entrambe e succederà qualcosa", diceva invece il primo personaggio pronto ad accogliere a Lordran i nuovi giocatori di Dark Souls.

Una mappa 3D del labirinto interconnesso

Allora ci si rendeva conto di quanto i videogiochi avessero disabituato gli appassionati a nutrire i propri occhi con lo scenario; eppure, ai tempi di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, quello di vedere l'imponente Death Mountain sullo sfondo e puntare in quella direzione era un gesto normalissimo, quasi banale. La cosa incredibile è che, proprio grazie all'assenza di autostrade teleguidate e di un reale viaggio rapido, si finiva per assimilare la planimetria di Lordran fino a muoversi nei suoi confini come fossero quelli di casa propria. Ciò, tuttavia, accadeva solamente verso la conclusione di una lunghissima avventura, cominciata varcando i cancelli del Borgo dei Non Morti in preda alla confusione più totale.

Dopo aver lottato incessantemente con le unghie e con i denti per raggiungere il falò successivo, era solo quando si raggiungeva il primo ascensore o si calciava la prima scala a pioli che l'architettura cominciava a svelare il suo più grande segreto: l'intero mondo di gioco era costruito come una bolla interconnessa e coerente nella quale da ciascuna area si poteva osservare quella sottostante, scoprendo una scorciatoia si accorciavano i sentieri, osservando lo scenario era possibile individuare il prossimo percorso da seguire. Forse la bolla di Lordran è nata per caso; forse gli sviluppatori, se solo avessero potuto, avrebbero optato per una forma open-world ed è stato il limite tecnico dell'epoca ad imporgli tale struttura, dando vita ad un meraviglioso incidente. Quel che è certo è che solo i più grandi esponenti del genere metroidvania sono riusciti a replicare lo stesso gioco di prestigio, e il regno protagonista di Dark Souls resta tutt'ora il mondo più sensato in circolazione.