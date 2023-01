Kingdoms of Amalur 2 in sviluppo? Kaiko Games lavora a un'IP THQ di alto profilo

Kaiko Games, lo studio dietro la remaster Kingdoms of Amalur Re-Reckoning e dell'espansione Fatesworn potrebbe essere al lavoro su un sequel. Lo suggeriscono una serie di annunci pubblicati che affermano che il team tedesco sta sviluppando una IP THQ di grosso calibro.

La pagina dedicata del sito ufficiale dello studio recita: "Assumiamo per un gioco originale basato su una IP THQ Nordic di alto profilo nel genere Action Adventure". Come segnala MyNintendoNews, al momento tra le posizioni aperte c'è quella come senior level designer e quelle come programmatori e artisti.

L'idea dunque è che Kaiko sia al lavoro su sequel di Kingdom of Amalur, un'IP di proprietà di THQ Nordic dopo che i diritti sono stati acquistati nel 2018 da EA, che aveva pubblicato l'originale nell'ormai lontano 2012. Insomma i tempi sarebbero più che maturi per un sequel.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

C'è da dire che per quanto Kingdom of Amalur possa essere classificato un action-adventure alla base è anche un GDR e il fatto che questo genere non venga menzionato nell'annuncio lavorativo fa sorgere il sospetto che in realtà lo studio stia lavorando a un'IP differente. Per saperlo con certezza in ogni caso non ci resta che attendere.

Che ne pensate, sareste interessati a giocare un sequel di Kingdom of Amalur? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.