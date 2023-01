Life is Strange 2 arriva su Nintendo Switch: data d'uscita annunciata con trailer

Life is Strange 2 è in arrivo su Nintendo Switch, con un nuovo trailer che ne annuncia la data d'uscita in questa edizione e in forma integrale, con tutti gli episodi che compongono la mini-serie presto giocabili in forma portatile sulla console Nintendo.

La data d'uscita di Life is Strange 2 su Nintendo Switch è fissata per il 2 febbraio 2023 e rappresenta un port diretto del gioco uscito originariamente nel 2018 sulle altre piattaforme, peraltro l'ultimo sviluppato direttamente da Dontnod prima di lasciare il timone della serie a Deck Nine, che ha portato avanti il franchise con Life is Strange: True Colors.

Non sembra dunque trattarsi di una sorta di remaster o edizione cambiata o migliorata sotto qualche aspetto.

Nel trailer possiamo vedere sostanzialmente gli stessi contenuti trasposti su Nintendo Switch, disponibili però in questo caso in forma completa, ovvero con tutti i capitoli messi insieme in un unico pacchetto.

Life is Strange 2 è un'avventura narrativa basata su scelte da prendere da parte del giocatore, che mette in scena la storia di due fratelli in fuga: Sean e Daniel Diaz. In seguito a un evento traumatico, il piccolo Daniel manifesta dei poteri telecinetici, cosa che però lo fa cadere in un enorme guaio.

Per proteggerlo, Sean decide allora di fuggire con il fratello, attraversando vari stati e cercando di tenere a distanza le forse dell'ordine che stanno sulle loro tracce. La fuga diventa un percorso di maturazione e crescita per i due, che si trovano a incontrare vari personaggi e vivere diverse avventure, tra la realtà contemporanea e le digressioni fantastiche date dai poteri speciali.