Monster Hunter Rise: consigli per i nuovi cacciatori

Monster Hunter Rise, così come i suoi predecessori, è un action RPG che offre potenzialmente un numero elevato di ore di divertimento, ma, pur trattandosi del capitolo più accessibile della serie, allo stesso tempo potrebbe intimorire i cacciatori in erba con l'enorme mole di informazioni e testi dei tutorial e con l'apparente macchinosità del suo gameplay. Per questo motivo abbiamo pensato di condividere con voi alcuni consigli che speriamo si riveleranno utili per prendere dimestichezza con il gioco.

Non solo, per ogni categoria di arma dovrete necessariamente ottenere i materiali necessari per forgiare vari modelli e pezzi di equipaggiamento con abilità specifiche, come ad esempio "Rinfodero Veloce" per la Spada Lunga. Insomma, avanzare nel gioco utilizzando contemporaneamente molteplici tipologie di armamenti differenti potrebbe rendere eccessivamente tedioso il farming di materiali, zenny e sfere armatura. Non si tratta per forza di un approccio sbagliato, sia chiaro, ma lo sconsigliamo ai nuovi giocatori.

Come abbiamo già detto, ogni tipologia di arma ha un set di mosse e meccaniche di gameplay e molto differenti tra loro, che necessariamente vanno padroneggiate. Ad esempio, la Spada Lunga si basa su contrattacchi da eseguire con tempismi ben precisi, la Spadascia è un'ascia che si trasforma in uno spadone cambiando completamente il suo moveset, mentre il Corno da Caccia crea delle melodie che elargiscono bonus passivi al cacciatore e i compagni. In Rise sono presenti inoltre le Abilità di Scambio ( ecco come sbloccarle tutte ) tramite le quali è possibile modificarne parzialmente il moveset di un'arma, il che aggiunge ulteriore carne al fuoco... o complica le cose, a seconda dei punti di vista.

Monster Hunter Rise permette di impugnare numerose tipologie di armi differenti, quattordici per la precisione, ognuna caratterizzata da moveset e caratteristiche differenti. Se è pur vero che il fascino della serie è in parte legato proprio alla varietà in termini di gameplay offerta dagli strumenti di morte disposizione, il nostro consiglio, specialmente se Rise è il vostro primo Monster Hunter, è quello di concentrarvi su una sola arma o al massimo due , almeno finché non avrete raggiunto l'endgame.

Cosa inserire in un set di oggetti? Per le cacce di tutti i giorni nella nostra Borsa non mancano mai le Megapozioni per le cure piccole e medie, le indispensabili Pillole della Salute e i materiali per "craftarle al volo" (Catalizzatori e Mandragore), nonché Nullbacche e Antidoti per curare gli status alterati. E visto che lo spazio non manca, dentro anche sieri/polvere/semi demoniaci per potenziare l'attacco, la Trappola Scossa, quella Coperta e le Sfere Soporifere per catturare i mostri, Polvere di Vita per curare gli altri giocatori in multiplayer e strumenti utili come i Baccelli Lampo.

È altrettanto importante avere almeno un set di oggetti registrato per qualsiasi evenienza. Una volta creato, vi basterà selezionarlo tramite la Cassa per riempire automaticamente la Borsa del vostro cacciatore con tutti gli elementi registrati (a patto di averne a sufficienza), risparmiando così tantissimo tempo.

Considerando le differenze tra i vari mostri e le peculiarità di alcune tipologie di armi, avere sempre pronti più loadout è decisamente più pratico rispetto al dover riadattare ogni volta quello in uso o, peggio, andare in battaglia con uno generico ma poco efficiente. Ad esempio, Doppie Lame e Arco danno il meglio di loro sfruttando le debolezze elementali dei mostri, quindi nel loro caso almeno un set per ogni elemento è praticamente obbligatorio.

Uno dei metodi più semplici per migliorare la vostra efficienza e al tempo stesso ridurre i tempi morti tra una caccia e l'altra (per la gioia dei vostri compagni di caccia) è quello di registrare presso la Cassa Oggetti dei set di equipaggiamento e oggetti personalizzati.

Sfruttate la Scelta Rapida

Monster Hunter Rise, un Chameleos

Se creare dei set di oggetti permette di risparmiare tantissimo tempo tra una caccia e l'altra, utilizzare la Scelta Rapida invece potrebbe salvarli la vita in battaglia. Si tratta di una funzione estremamente utile ma che troppo spesso vediamo snobbata dai neofiti di Monster Hunter Rise (e World prima di lui).

A cosa serve? Premendo L1 o LT aprirete un menu radiale con otto scorciatoie da selezionare tramite la levetta analogica destra del pad, che permettono di avviare rapidamente varie azioni, come utilizzare oggetti curativi e la cote, craftare al volo una combinazione o impartire ordini ai compagni canyne e felyne. Decisamente più pratico e immediato rispetto al dover scorrere manualmente la barra degli oggetti, specialmente quando una Pozione può fare la differenza tra la vita e il "cart" (gergo della community per indicare gli svenimenti, ndr).

Uno dei motivi per cui la Scelta Rapida viene presto dimenticata è perché di base utilizza un sistema di comandi poco intuitivo, con le scorciatoie che devono essere prima selezionate inclinando la levetta analogica destra, per poi rilasciarla. Quello che molti non sanno è che tramite le opzioni (sezione "Comandi") è possibile cambiarne il funzionamento da Tipo 1 a 2, cosa che vi raccomandiamo di provare. In questo modo la selezione del comando dal menu radiale avviene premendo R3 o RS (ovvero "cliccando" sulla levetta analogica) invece che rilasciando la levetta, a nostro avviso un sistema molto più intuitivo. In ogni caso la Scelta Rapida richiede un po' di tempo per essere padroneggiata come si deve e per questo motivo vi consigliamo di farlo fin dalle fasi iniziali del gioco. Ma fidatevi: una volta che ci avrete preso la mano non tornerete più indietro.

Come equipaggiamenti e oggetti, anche in questo caso potrete personalizzare questa funzione creando menu radiali personalizzati. Per farlo vi basta accedere all'opzione "Funzionamento Scelta Rapida" dalla cassa Oggetti o dal menu di gioco. Da qui potrete personalizzare e salvare vari menu con le shortcut di vostro interesse. Premendo L2 o LT, potrete invece creare i set di menu radiali da usare in battaglia.

Inoltre, tenete a mente che volendo potrete associare un Set di Menu a un Set di Oggetti nell'inventario registrando quest'ultimo presso la Cassa.