Voti di Edge: High on Life stroncato, Fire Emblem Engage accolto tiepidamente, bene un'esclusiva PS5

Emersi i voti di Egde, tratti dal numero di marzo 2023 della prestigiosa rivista, che come sempre va in direzione ostinata e contraria, seguendo la sua strada. A spiccare è in particolare la stroncatura di High On Life, che porta a casa soltanto un 5. Anche Fire Emblem Engage ha ricevuto un giudizio freddino, che si è fermato al 7. Comunque sia non è il gioco peggiore del mese. A spiccare su tutti, con un giudizio di 9, è Season: A letter to the future, avventura esclusiva console per PS5 e PS4, che sarà lanciata anche su PC.

Per il resto l'unico altro voto effettivamente negativo è quello del roguelike Lone Ruin, che si è fermato a 5, mentre sono andati bene, ottenendo un 8, Jett: Given Time e Hyper Gunsport. In generale è stato un mese abbastanza debole in termini di titoli recensiti.