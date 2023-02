Splatoon: update 3.0.0 in arrivo, insieme all'espansione Coloropoli

Splatoon 3 si aggiorna con un sostanzioso update 3.0.0, che sarà messo a disposizione nella giornata di oggi, 27 febbraio 2023, in Nord America e per il 28 febbraio in Europa, destinato a preparare il gioco all'arrivo di Coloropoli, la prima espansione del nuovo Expansion Pass annunciato di recente.

Il rilascio della patch dovrebbe avvenire in contemporanea, o quasi, con la pubblicazione del primo dei DLC previsti nel Pass Espansione, ovvero l'aggiunta della città di Coloropoli direttamente dal primo Splatoon, che aggiunge dunque un nuovo pezzo di storia e area esplorabile al terzo capitolo.

Un volta effettuato il download, per coloro che hanno acquistato l'espansione diverrà possibile spostarsi tra Coloropoli e Splatville, utilizzando il treno che si trova alla stazione, nei pressi della piazza principale della città. A Coloropoli sarà possibile trovare negozi e caratteristiche corrispondenti a quella della città di Splatoon 3, ma aggiunge nuove missioni e attività.

Per il resto, le modifiche effettuate al gioco con l'update 3.0.0 sono veramente tante e vi rimandiamo alle note ufficiali della patch per conoscerle tutte. Queste comprendono correzioni ai controlli e aggiustamenti di bug rilevati, oltre a varie revisioni su elementi del gioco che vanno a modificarne il bilanciamento.

Tra le novità anche il nuovo catalogo di oggetti che saranno acquistabili dall'1 marzo 2023, in corrispondenza con la nuova Stagione: 126 oggetti nuovi, 2 livelli per la battaglia (Um'ami Ruins e Manta Maria), 2 nuove armi speciali, 12 set di armi principali con sub differenti, 23 carte Tableturf Battle e nuove ricompense.

Per conoscere meglio la nuova espansione, vi rimandiamo al trailer diffuso in occasione del Nintendo Direct di febbraio.