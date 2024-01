People Can Fly: licenziati oltre 30 sviluppatori a lavoro su un gioco di Square Enix

"A coloro che stanno lasciando lo studio a causa di questi cambiamenti, va il nostro sincero apprezzamento per le capacità e le competenze che avete apportato al team. Incrociamo le dita per i vostri prossimi passi nello sviluppo del gioco e vi offriamo tutto il nostro sostegno".

La mail in questione è firmata dal development director Adam Alker, che afferma che i licenziamenti sono dovuti alle limitazioni del budget e una riduzione della portata del gioco . Oltre ai licenziamenti, circa altre 20 persone sono state rimosse dallo sviluppo del titolo in questione, ma continueranno a lavorare per People Can Fly su altri progetti.

Project Gemini e gli altri progetti di People Can Fly

Non si tratta della prima collaborazione tra People Can Fly e Square Enix, che in precedenza hanno unito le forze per Outriders. Lo sviluppo di Project Gemini era stato confermato nella primavera del 2022, con data di uscita prevista nel 2026. Stando alle fonti di Kotaku, il ridimensionamento del progetto comporterà a una campagna più corta e una riduzione del numero dei nemici.

Non si tratta tra l'altro dell'unico gioco in cantiere presso People Can Fly, che lo scorso anno ha confermato lo sviluppo di ben 7 giochi differenti, tra cui "Project Dagger" un titolo nato in collaborazione con Take-Two, che tuttavia l'anno scorso ha deciso di terminare l'accordo di publishing con lo studio.