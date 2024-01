The Callisto Protocol: Striking Distance lavora a un nuovo gioco in Unreal Engine 5

Striking Distance, lo studio autore di The Callisto Protocol, ha iniziato lo sviluppo di un nuovo gioco in Unreal Engine 5, come confermato da un annuncio mirato a ingrossare i ranghi del team di sviluppo in vista del prossimo grande progetto.

Siamo in ogni caso ben lontani da un annuncio ufficiale con presentazione in pompa magna e anzi è piuttosto probabile che i lavori siano ancora in una fase embrionale considerando che è passato solo un anno dal lancio di The Callisto Protocol.

Le poche informazioni al riguardo arrivano da un annuncio lavorativo pubblicato dallo studio californiano per il ruolo di lead gameplay animator, che parla di un "nuovo non ancora annunciato gioco in Unreal Engine 5".