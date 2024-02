Cult of the Lamb: multigiocatore, mod e altri contenuti discussi dagli autori

"[È] qualcosa che ci piacerebbe fare in futuro , se possibile, ma al momento siamo concentrati sulla realizzazione del prossimo aggiornamento", ha dichiarato il direttore artistico James Pearmain. In risposta a un'altra richiesta di multiplayer, la community manager Lorna P. ha aggiunto che "non è fuori discussione".

L'informazione è emersa durante un AMA (Ask Me Anything, ovvero 'chiedimi qualsiasi cosa') organizzato tramite Reddit. I giocatori stanno richiedendo questa opzione da tempo e il team di sviluppo afferma di aver recepito il messaggio.

Cult of the Lamb è un piccolo successo e il team di sviluppo continua ad aggiornare il videogioco con nuovi contenuti. In futuro arriverà altro e una delle possibilità è il multigiocatore .

Altre richieste dei giocatori per Cult of the Lamb

Il supporto per le mod è un altro fattore emerso durante l'AMA di Reddit. Il team di Cult of the Lamb non ha però piani concreti a riguardo al momento, sebbene ne abbia parlato e sia qualcosa che potrebbe arrivare in futuro. Ovviamente è sempre possibile che la risposta degli autori sia pensata per non deludere completamente i giocatori e che non sia qualcosa di realmente preso in considerazione.

Bisogna anche considerare che a un certo punto il team potrebbe decidere di lanciarsi in forze su un nuovo gioco. Quando gli è stato chiesto quanto tempo ancora sarà dedicato a Cult of the Lamb, la risposta è stata: "non c'è una cifra stabilita, ci stiamo divertendo così tanto a lavorare a Cult of the Lamb che è difficile dirlo".

Il prossimo aggiornamento non ha una data di uscita, ma visto che Sins of the Flesh (o "sex update" se preferite) è arrivato da poco, è credibile che si dovrà attendere ancora un po'. Inoltre, gli autori vorrebbero introdurre altri cross-over come quello realizzato con Don't Starve.