Pacific Drive, i voti delle recensioni parlano di un gioco difficile ma appassionante

Sono ora online le recensioni internazionali di Pacific Drive, la più recente esclusiva PS5 e PC di Sony. Il gioco di guida e sopravvivenza ha ottenuto un valido 7.5/10 nella nostra recensione, ma come se l'è cavata nel resto del mondo?

GamesRadar ha assegnato ad esempio un 3/5, affermando che Pacific Drive può vantare una magnifica atmosfera, un sistema di creazione e potenziamento dell'automobile che sa dare soddisfazioni e un'ottima colonna sonora. Al tempo stesso, ne ha criticato la ripida curva della difficoltà, la presenza di sfide imprevedibili e senza perdono e la mancanza di elementi che possano aiutare il giocatore ad apprendere le particolarità del titolo.

IGN USA assegna invece un 7/10, affermando che "I sistemi scassati di Pacific Drive possono risultare ostici, ma la tensione avvincente di ogni guida attraverso il suo mondo inquietante è sempre bastata a farmi tenere le mani ben salde sul volante."

Techradar assegna invece un 4/5, elogiando il sistema di creazione, le sequenze d'azione più emozionanti e la qualità delle ambientazioni, ma ha criticato il fatto che alle volte il gioco schiacci il giocatore con tutte le sue componenti e, ironicamente, non ha apprezzato il fatto che gli abbia fatto venir voglia di vedere Top Gear.

Gamespot ha optato per un 8/10. Ha criticato la difficoltà di progressione e il fatto che alle volte può portare alla frustrazione per la sua difficoltà, ma ne ha amato il sistema di potenziamento dell'automobile, l'atmosfera, il senso di mistero, la colonna sonora e il fatto che si possa cambiare il livello di difficoltà definendo tante opzioni differenti.

Eurogamer.net ha scelto un 4/5 e, paragonando il gioco alle opere di Miyazaki/FromSoftware, afferma che "Pacific Drive inizia come sadismo, una serie di crudeli brutalizzazioni per mano di tutto ciò che su cui lo sviluppatore Ironwood Studios ha il controllo: ambienti, nemici, atmosfere, sistemi, meccaniche, menu e la stessa interfaccia utente. Alla fine, se si insiste, diventa masochismo. Pacific Drive è una sofferenza orribile, ma almeno è una sofferenza che avete scelto voi."

PCGamer.com arriva fino a un 86/100. Ancora una volta sottolinea la brutalità di certe sequenze di Pacific Drive, che non lasciano scampo al giocatore, ma dall'altro lato non può non apprezzare le esplorazioni in questo mondo sci-fi e la possibilità di gestire liberamente la propria automobile.