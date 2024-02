Planet Zoo: Console Edition, un nuovo trailer mostra il gameplay del gioco

Dopo essere arrivato su PC, Planet Zoo ha ricevuto numerose espansioni e DLC in grado di arricchire in maniera notevole i contenuti originali, come abbiamo visto con l' Oceania Pack e l' Arid Animal Pack , tra gli altri, e alcune di queste aggiunte saranno all'interno della versione console.

Costruite zoo anche su console

Un'immagine di Planet Zoo Edizione Console

Il gioco prosegue la filosofia dei gestionali di Frontier, presentandosi come un'estensione di Zoo Tycoon e consentendo ai giocatori un'ampia libertà di scelta in termini di costruzione e gestione degli zoo, che possono essere decisamente ampi e complessi in questo titolo.

Per quanto riguarda la versione console, Frontier ha rielaborato l'interfaccia in modo da funzionare al meglio con il controller, in termini di input e anche elementi grafici e informativi, consentendo un'esperienza di gioco ottimale anche senza usare mouse e tastiera. L'uscita di Planet Zoo: Console Edition è fissata per il 26 marzo 2024.