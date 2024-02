Sifu: due nuovi costumi gratis celebrano il record di vendite e il secondo anniversario

Tramite un comunicato stampa, Sloclap ha svelato che Sifu ha superato le 3 milioni di unità vendute. L'annuncio è avvenuto in occasione del secondo anniversario del gioco. Per ringraziare i giocatori, sono stati aggiunti due nuovi costumi.

Il primo costume è ispirato ad Absolvers, precedente gioco di Sloclap. Potremo indossare costume e maschera di Risruyn, il boss finale. Il secondo costume invece è una più semplice tuta da ginnastica "da strada", molto richiesta dalla community. Potete vedere entrambi gli abiti nel video qui sotto.

Ricordiamo che Sifu è stato pubblicato l'8 febbraio 2022 su PC, PS4 e PS5. Nel 2023 è arrivato su Xbox e Nintendo Switch. La descrizione ufficiale recita: "Sifu è una storia di vendetta raccontata attraverso un gioco d'azione beat 'em up meticolosamente progettato. Sullo sfondo di una stilizzata città cinese fittizia, i giocatori devono affinare le loro migliori abilità di kung fu, acquisite in anni di allenamento, per eliminare uno a uno gli assassini del loro maestro. Ogni volta che si fallisce, si diventa più vecchi e più saggi, anche se con meno anni a disposizione rispetto al passato. Il tempo è il prezzo da pagare per la vendetta. O vi adattate e imparate dai vostri nemici, o andrete incontro alla vostra fine."