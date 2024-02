Starfield: scoperta una mossa tipo 'esecuzione' nascosta, visibile via mod

Nella clip vediamo la compagna di avventure avvicinarsi a un nemico e ucciderlo brutalmente in una singola mossa, affondando una lama nel collo del malcapitato, con una mossa che normalmente non risulta visibile nel gioco e potrebbe dunque essere stata nascosta.

Sembra che in Starfield sia presente una sorta di mossa speciale in stile "esecuzione" , che ha una propria animazione nascosta nel codice ma evidentemente è stata nascosta nella versione definitiva del gioco, risultando visibile solo usando delle mod.

Rimossa per allargare il pubblico?

Starfield ha ancora molti segreti da scoprire

A questo punto è possibile che vi siano anche altre mosse simili nascoste all'interno di Starfield, considerando come, peraltro, cose tipo colpi di grazia e gore in quantità industriale erano regolarmente presenti in altri giochi di Bethesda come Fallout 4.

Fa anche una certa impressione vedere proprio Sarah Morgan alle prese con una situazione del genere, lei che sicuramente non apprezzerebbe l'uso di una tale violenza nei confronti dei nemici, se fosse il protagonista a usarla.

È possibile che il tono generale della violenza sia stato tarato verso il basso per poter venire incontro a un pubblico più ampio, ma a questo punto non escludiamo la possibilità che cose del genere possano essere riabilitate successivamente.

Nel frattempo, Starfield ha ricevuto l'aggiornamento con FSR 3 su Steam in beta, mentre il "più grande update" uscito finora è disponibile da fine gennaio.