Dragon Ball: Sparking! Zero svela un "super eroe" giocabile nel cast, protagonista di un nuovo video

Considerando la quantità enorme di personaggi che sembra destinato a contenere, non stupisce che Dragon Ball: Sparking! Zero abbia nel cast dei combattenti giocabili anche Great Saiyaman, particolare "super eroe" interpretato da Son Gohan nella serie in perfetto stile Super Sentai, come conferma il nuovo video gameplay pubblicato.

In questo caso, invece di pubblicare un trailer in maniera tradizionale, Bandai Namco ha optato per un breve video contenuto all'interno di un post su X da parte dell'account ufficiale dei giochi di Dragon Ball, ma la sostanza non cambia: Great Saiyaman farà parte dei tanti combattenti selezionabili in Dragon Ball: Sparking! Zero.

Sebbene considerabile un po' marginale, si tratta di un personaggio classico a tutti gli effetti, dunque la sua comparsa in un action che punta a rappresentare la summa di Dragon Ball non poteva mancare.