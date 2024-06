Palworld arriverà su Nintendo Switch? Il capo del team Pocketpair sembra riferire cattive notizie

Considerando tutta la diatriba sorta con l'uscita di Palworld e la sua somiglianza a Pokémon, l'idea che il gioco possa anche arrivare su Nintendo Switch stimola la curiosità in maniera particolare, ma sembra che il CEO del team Pocketpair non abbia buone notizie al riguardo, considerando che la vede come un'operazione difficile.

Questo non avrebbe a che fare con eventuali problemi posti dalla somiglianza con Pokémon, che potrebbero emergere in maniera ancora più evidente sulla piattaforma nella quale compare la serie in questione, bensì con possibili problemi tecnici nell'operazione di porting, secondo quanto riferito.

Si tratta solo di una breve menzione della questione, contenuta in un'intervista di Game File a Takuro Mizobe, CEO di Pocketpair, ma significativa per coloro che stanno magari aspettando l'arrivo di Palworld su Nintendo Switch.