Svelati i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di giugno, ecco quando saranno disponibili

La prima mandata di titoli sarà disponibile a partire dal 6 giugno e include la versione originale di Star Wars: Battlefront 2, ovvero l'apprezzatissimo sparatutto ambientato nell'universo di Star Wars del 2005. Si prosegue con una seconda infornata di titoli in programma per il 13 giugno , che include tra gli altri Mythforce, l'action GDR con elementi roguelike ispirato ai cartoni degli anni '80.

Tramite le pagine del blog ufficiale di Prime Gaming sono stati svelati i giochi gratis per PC per gli abbonati ad Amazon Prime per il mese di giugno e quando sarà possibile riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.

I giochi di giugno di Amazon Prime Gaming

Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi che trovate nell'elenco qui sotto tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC, che trovate a questo indirizzo.

Un'immagine che riassume tutti i giochi di Amazon Prime Gaming in arrivo a giugno

Senza ulteriori indugi, scopriamo l'elenco completo dei giochi PC di Amazon Prime Gaming in arrivo a giugno: 6 giugno

Star Wars: Battlefront (2005) - Codice per GOG

Weird West Definitive Edition - Codice per Epic Games Store

Genesis Noir - App Amazon Games

13 giugno

Everdream Valley - App Amazon Games

Mythforce - Codice per Epic Games Store

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread - Codice per GOG

Projection: First Light - App Amazon Games

Che ne pensate, i giochi in arrivo il prossimo mese sono di vostro gradimento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.