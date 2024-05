Confermato lo State of Play di maggio: focus su giochi PS5 e PSVR2 e forse il primo spazio dedicato al PC?

Sony Interactive Entertainment ha confermato un nuovo State of Play per questa settimana. Facciamo il punto su cosa possiamo aspettarci dai team interni dei PlayStation Studios.

Confermando le numerose indiscrezioni delle settimane passate, oggi Sony ha ufficializzato un nuovo State of Play che andrà in onda alle 23:59 di giovedì 30 maggio con uno show di oltre mezz'ora, che si pone di fatto come l'apripista delle conferenze estive che si svolgeranno da qui fino a circa metà giugno. Chiaramente si tratta di un evento da non perdere per tutti i giocatori PS5, per quanto è bene mantenere un certo grado di aspettative quando si parla di produzioni interne dei PlayStation Studios. L'annuncio di Sony infatti parla di 14 titoli PS5 e PS VR2 tra cui ovviamente sono contate anche le terze parti. Qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta, tra giochi già noti e altri da svelare. Supponiamo comunque che non ci sarà Silent Hill 2 Remake, dato che sarà la portata principale dell'evento di Konami che andrà in onda poco dopo lo State of Play.

Concord, Astro Bot e magari anche altre nuove IP? Sony afferma che ci sarà anche uno sguardo "sui giochi PlayStation Studios in arrivo quest'anno". Prendendo in considerazione questa parte dello stringato comunicato della compagnia, sappiamo già che è bene non trattenere il fiato in attesa di nuovi giochi di grosso spessore delle serie più famose dei PlayStation Studios. Una delle poche immagini ufficiali di Concord, che immortala l'interno di una nave spaziale Come forse ricorderete, a febbraio Hiroki Totoki, presidente, COO e CFO di Sony, ha dichiarato che fino a marzo 2025 non arriveranno nuovi giochi di grandi serie già esistenti. Ciò tuttavia non esclude nuove IP, remake o remaster o progetti magari più contenuti. Anzi, in realtà già possiamo dare per certe due delle produzioni interne che verranno presentate durante lo State of Play. Il primo è Concord, lo sparatutto multiplayer sci-fi di Firewalk Studios, già confermato per il 2024 dalla compagnia e di cui dovremmo vedere le prime sequenze di gameplay proprio durante l'evento, stando alle fonti dell'affidabile bilbill-kun. La stessa "gola profonda" dà per certo anche l'annuncio di Astro Bot, un nuovo gioco con protagonista la mascotte di PlayStation realizzato dal Team Asobi. Selene Vassos, la protagonista di Returnal, l'ultimo progetto di Housemarque E chissà che non ci sia spazio anche per il prossimo progetto di Housemarque, il team dietro l'ottimo Returnal. Qui non ci sono state voci di corridoio in merito, ma lo scorso anno lo studio aveva promesso di svelare delle novità durante il 2024, e quale occasione migliore dello State of Play? Menzioniamo poi i ragazzi di Bluepoint Games, completamente spariti dai radar da dopo il rifacimento di Demon's Souls per PS5 e che, chissà, potrebbero sorprenderci con un altro remake richiestissimo (sì, lo so che state pensando a Bloodborne, ma magari si tratta di Knack!).

Ci sarà lo spazio per qualche sorpresa e PS5 Pro? Detto questo, nulla vieta a Sony di fare uno strappo alla "regola" per qualche eventuale sorpresa dai PlayStation Studio, magari con un trailer di un gioco in arrivo più avanti nel tempo. Come ad esempio Ghost of Tsushima 2, anche solo per cavalcare l'entusiasmo della recente conversione su PC. Del resto sono anni che non ci sono aggiornamenti da Sucker Punch ed è lecito pensare che stia lavorando da tempo a un sequel. Un duello all'arma bianca in Ghost of Tsushima: Director's Cut A proposito di PC, sempre da billbil-kun è arrivata la soffiata che entro pochi giorni verrà ufficializzata la conversione di God of War: Ragnarok, mentre poche ore fa è apparsa in rete la certificazione per un adattatore ufficiale per utilizzare PS VR 2 su PC. Finora Sony ha sempre relegato gli annunci specifici per questo mercato alle fredde pagine del PlayStation Blog, ma come sappiamo la strategia della compagnia potrebbe essere cambiata, con una maggiore considerazione per i numerosi giocatori che acquistano su Steam ed Epic Games Store. Del resto sempre Totoki aveva parlato di un approccio multipiattaforma più aggressivo e dunque non è poi così impensabile che un segmento dell'evento sia dedicato proprio a questa piattaforma. Meno probabile, ma da non escludere a priori, un primo accenno alla tanto vociferata PS5 Pro, la console con hardware potenziato, la cui esistenza è data praticamente per certa e che potrebbe arrivare nell'ultimo trimestre dell'anno. Un annuncio in pompa magna forse è un filo prematuro, ma chissà che non ci sia spazio per un teaser e un primo accenno delle caratteristiche della console. E voi cosa vi aspettate dallo State of Play di questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

