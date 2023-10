Housemarque, novità sul prossimo gioco nel 2024: il team sta creando nuovi uffici all'avanguardia

Housemarque - uno dei team di PlayStation Studio - ha annunciato che entro la fine del 2024 trasferirà le sue attività e i suoi dipendenti in "una delle sedi più avanzate dei Paesi nordici per una società videoludica". La nuova struttura sarà situata nel centro di Helsinki, in Finlandia, paese di origine di Housemarque.

In un comunicato stampa, Housemarque ha dichiarato che la sua nuova sede sarà "un faro di innovazione e creatività nella capitale". "La nostra visione è più di un semplice ufficio nuovo e scintillante; si tratta di stabilire un nuovo standard", si legge in una dichiarazione. "Con caratteristiche quali sale riunioni all'avanguardia, veri e propri studi audio, aree di test e spazi per il benessere, stiamo creando un ambiente che fonde la sensibilità nordica con la creatività, con l'obiettivo di attrarre i migliori sviluppatori di videogiochi del mondo".

Creare un quartier generale di alta qualità è in fatti prima di tutto un ottimo modo per attirare nuovo personale, sintomo del fatto che Housemarque mira ad espandersi a lungo termine.