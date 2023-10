Forza Motorsport, video con 17 minuti di gameplay catturato su Xbox

Forza Motorsport torna a mostrarsi nel nuovo video di gameplay pubblicato da IGN, che include diciassette minuti di sequenze in-game catturate su Xbox Series X in una modalità grafica a 4K e 60 fps.

Dopo il confronto con Gran Turismo 7, proposto anch'esso da IGN, il racer di Turn 10 viene giocato in questo caso completamente in prima persona, con la visuale dall'abitacolo, a tutto vantaggio del realismo.

Non c'è dubbio che anche in questo caso l'impatto visivo sia ottimo, sebbene alcune scelte compiute dagli sviluppatori per quanto concerne saturazione e contrasto non convincono appieno, conferendo alle immagini una sorta di aspetto slavato.