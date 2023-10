Game Pass sarebbe la fine dei videogiochi indie se fosse l'unico modello di vendita, per un dev

Lo sviluppatore indipendente David Szymanski, noto per i videogiochi DUSK e Gloomwood, ha detto la propria su Game Pass e sul potenziale futuro dei videogiochi indipendenti. In breve, l'autore pensa che il dominio di un unico servizio di abbonamento possa danneggiare il mercato dei giochi indie.

Tutto è iniziato quando Szymanski ha commentato la notizia che Sergiy Galyonkin, direttore della strategia di pubblicazione di Epic Games e una delle persone chiave dietro EGS, ha lasciato Epic Games in seguito ai recenti licenziamenti dell'azienda.

Lo sviluppatore ha citato una frase specifica nella dichiarazione di Galyonkin: "Epic Games si sta trasformando da sviluppatore di giochi, creatore di motori ed editore in una piattaforma - Epic 5.0". Ha consigliato ai colleghi sviluppatori di "scappare", sottintendendo che questa trasformazione da sviluppatore/creatore a piattaforma non è un buon segno. Szymanski ha criticato quindi Epic Games.

Alcuni, tuttavia, hanno fatto notare che Szymanski "ama Valve" che ha fatto esattamente quello che sta cercando di fare Epic Games. L'autore di videogiochi ha quindi risposto: "Non amo Valve, la tollero". Un altro utente ha scritto nei commenti che Epic Games è l'unica azienda che non sia Microsoft che sta cercando di competere con Steam, aggiungendo che "è piuttosto folle dipingere Epic come il cattivo del mercato quando Microsoft è in circolazione".

Szymanski ha risposto affermando di essere terrorizzato da Game Pass, per far comprendere che il suo problema non è specificatamente con Epic Games: "Se questo o qualsiasi altro servizio di abbonamento simile superasse l'attuale modello di vendita al dettaglio, sono abbastanza sicuro che sarebbe la fine del mercato indie così come lo conosciamo".