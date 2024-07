Final Fantasy 16 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

Tra le tante offerte sui videogiochi proposte da Amazon per il Prime Day, non possiamo non segnalarvi quella attualmente disponibile per Final Fantasy 16. L'action JRPG per PS5 è attualmente scontato del 66%. Trovate la promozione a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo standard del gioco è di 79,99 euro, mentre quello in promozione per iscritti a Prime è di 26,99 euro, con una riduzione di ben 53 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e dunque beneficia della consegna in un giorno.