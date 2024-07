Concord è protagonista di una serie di video che presentano storia e personaggi: ecco i primi

Che Firewalk Studios e Sony volessero puntare un po' allo stile Marvel con Concord era già piuttosto evidente, ma l'intenzione sembra proprio confermata con questa nuova serie di video "featurette" incentrati su personaggi e storia del gioco, che iniziamo a vedere con i primi due episodi qui sotto.

Non ci sono elementi di gameplay ma si tratta di video in computer grafica che mostrano i personaggi alle prese con diverse situazioni, evidentemente nelle fasi in cui non avvengono gli scontri, che ci mostrano un po' i retroscena della vita da Freegunners in giro per lo spazio.

In questo caso, entrambi i video mostrano qualcosa della vita a bordo della Northstar, la nave in cui si trovano i vari protagonisti principali della storia di Concord.