EA Sports FC 25 svela la copertina dell'edizione standard e il calciatore protagonista

Per l'occasione, il calciatore in questione stabilisce il record di star più giovane a livello mondiale a comparire sulla copertina di un gioco di calcio EA SPORTS, e sarà presente anche come atleta di copertina per EA SPORTS FC Mobile .

Dopo aver visto la copertina dell'Ultimate Edition con Buffon e altre stelle internazionali del calcio, vediamo dunque la cover della Standard Edition, che ha per protagonista la superstar del Real Madrid e dell'Inghilterra, Jude Bellingham , in vista del lancio mondiale del gioco previsto entro la fine di quest'anno.

Un sogno realizzato anche per Bellingham

Basata su una foto scattata durante El Clásico in aprile, la copertina della Standard Edition di EA Sports FC 25 è stata realizzata utilizzando l'iconica immagine di Jude durante la celebre esultanza Belligol, fatta dopo aver segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero davanti al pubblico del Bernabéu.

Un'altra versione della cover di EA Sports FC 25 Standard Edition

Ricordiamo poi che è prevista per oggi pomeriggio, verso le ore 18:00, la pubblicazione del primo trailer di presentazione di EA Sports FC 25, dal quale arriveranno ovviamente ulteriori notizie, oltre a un annuncio vero e proprio sul nuovo gioco, con diverse caratteristiche che verranno svelate per l'occasione.

"Dal momento in cui si è fatto strada nella scena mondiale, Jude è stato un esempio di cosa significa dare tutto per il club. Le sue performance sia per il club che per il Paese hanno consolidato il suo status di giovane talento, con l'incredibile capacità di cambiare una partita e costruire momenti speciali per i tifosi di calcio," ha dichiarato David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC., annunciando Bellingham come ambassador di EA Sports FC.

"Ho sempre giocato a questo videogame con mio fratello, e ho sempre pensato quanto sarebbe stato incredibile un giorno essere presente sulla copertina," ha dichiarato Jude Bellingham. "Ci sono stati così tanti giocatori memorabili sulla copertina nel corso degli anni, e sono emozionato di essere il giocatore inglese a cui è stato conferito di nuovo questo onore dal 2011. Sono veramente onorato di essere presente anche sulla copertina dell'Ultimate Edition con vere leggende del calcio del passato e del presente come Beckham, Bonmatí, Buffon e Zidane".