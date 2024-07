EA Sports FC 25: annuncio e trailer hanno una data ufficiale, svelata la copertina dell'Ultimate Edition

Per l'occasione, il messaggio social svela anche la copertina dell'Ultimate Edition, che rappresenta una sorta di raduno di stelle passate e presenti provenienti da varie nazionalità, ma accomunate dai grandi successi raccolti nella carriera calcistica.

Confermando i leak emersi nelle ore scorse , la presentazione ufficiale di EA Sports FC 25 è fissata per il 17 luglio , ovvero questo mercoledì, alle ore 18:00, almeno a giudicare dall'orario impostato nell'embed YouTube, già pronto per essere visualizzato e salvato tra i preferiti, in attesa dell'evento.

Electronic Arts ha svelato, infine, la data in cui avverrà la presentazione ufficiale di EA Sports FC 25 , la nuova simulazione di calcio, con annuncio e trailer previsti proprio per questa settimana, oltre ad aver mostrato la copertina dell'Ultimate Edition del gioco.

Tanti campioni sull'Ultimate Edition

Sulla cover vediamo Gianluigi Buffon, Aitana Bonmati, Jude Bellingham, Zinedine Zidane e David Beckham in tenuta "civile" e decisamente elegante (tranne Bellingham che si presenta in tuta, ma ognuno ha il suo stile), all'interno di un'elegante stanza in cui posano circondati dai vari trofei.



Viene dunque confermato, anche in questo caso, quanto era trapelato in precedenza da un altro leak specificamente dedicato ai calciatori di copertina, in attesa di informazioni più precise al riguardo che arriveranno dunque tra un paio di giorni.

"Apparire sulla copertina di EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition è come entrare in un campo dove convergono passato, presente e futuro del calcio", ha dichiarato Buffon per l'occasione. "Nel corso della mia carriera, ho avuto il privilegio di assistere in prima persona all'evoluzione del gioco.

Buffon in una foto a corredo dell'annuncio di EA Sports FC 25: Ultimate Edition

Ora, condividere questa copertina con stelle nascenti e leggende, mi ricorda che nel calcio ogni generazione lascia il suo segno e ispira quella successiva. Questo gioco, come il nostro sport, è un ponte che collega la passione intramontabile che ci guida tutti".

L'appuntamento è dunque fissato per il 17 luglio alle ore 18:00, momento in cui EA Sports FC 25 verrà presentato attraverso un trailer che potrebbe mostrare anche alcune sequenze di gameplay della nuova simulazione calcistica, destinata come sempre a dominare le classifiche videoludiche d'Europa.